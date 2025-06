Emma Raducanu blijft maar last houden van haar stalker. De Engelse toptennisster moest zich in februari nog verschuilen achter de stoel van de umpire, omdat ze de betreffende man in het publiek zag zitten. En nu probeerde hij Wimbledon 'binnen te dringen'.

Eerst terug naar het moment eerder dit jaar. Een dag voor de wedstrijd van Raducanu in Dubai werd zij aangesproken door een man, die haar een brief gaf en een foto van haar maakte. Toen ze hem tijdens de wedstrijd in het publiek zag zitten, barstte ze in tranen uit. Raducanu had de stalker namelijk al eerder gezien in Singapore, Abu Dhabi en Doha.

Een maand later gaf Raducanu daar bij Indian Wells nog meer uitleg over. "Ik was natuurlijk erg overstuur", zei Raducanu tegen de pers in de Verenigde Staten. "Toen ik hem tijdens de eerste game van de partij zag, wist ik niet hoe ik de wedstrijd uit kon spelen. Ik kon de bal niet zien door de tranen en kon nauwelijks ademen."

Gestalkte tennisster openhartig over heftig incident: 'Ik kon nauwelijks ademen' De tenniswereld werd onlangs opgeschrikt door een heftig incident rond topspeelster Emma Raducanu. De Britse spotte tijdens een wedstrijd een stalker op de tribune en barstte in tranen uit. In aanloop naar haar volgende toernooi in Indian Wells heeft Raducanu een boekje opengedaan over de impact die het op haar heeft gehad.

Stalker wil naar Wimbledon

De man, die nooit bij naam is genoemd, zette zichzelf eind vorig jaar doodleuk op de publieke lijst om tickets te scoren voor Wimbledon. Hij kwam niet door de loting heen, maar bleef wel aangemeld voor de resale. Tot de organisatie van Wimbledon zijn naam er tussenuit pikte en hem alsnog op de zwarte lijst zette.

Wimbledon benadrukt dat de veiligheid van de tennissers voorop staat. 'We snappen de zorgen die door het recente incident aan het licht zijn gekomen. Maar ons proces om de veiligheid van spelers te waarborgen is - al jaren - in orde.'

Gestalkte toptennisster Emma Raducanu (22) over lastig gevallen worden: 'Ik ben nu voorzichtiger' Toptennisster Emma Raducanu maakt zich op voor haar debuut op Queen's, waar ze het opneemt tegen de Spaanse Cristina Bucsa. In een uitgebreid gesprek met de Britse pers sprak ze over haar verwachtingen voor het toernooi en hoe ze zich voelt na het incident in Dubai waarbij ze werd lastiggevallen.

Extra voorzichtig

Raducanu gaf eerder deze maand op Queen's - een toernooi in Engeland ter voorbereiding op Wimbledon - al aan dat ze tegenwoordig extra voorzichtig is. Ze zei tegen BBC Sport: "Ik merk zeker een verschil in hoe mensen voor me zorgen als ik op het complex ben (bij toernooien, red.). Uiteraard ben ik voorzichtiger als ik buiten kom. Ik probeer oplettend te zijn, want pas als je in zo'n situatie zit, realiseer je je hoe problematisch het is, en ik wil die situatie niet nog een keer meemaken."