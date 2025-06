Stinkende tennissensatie kan enorme hoeveelheid deodorant kopen door historische stunt op Roland Garros

Loïs Boisson is bezig aan een het toernooi van haar leven. De Franse nummer 361 van de wereld maakt op Roland Garros haar debuut op een grandslamtoernooi en plaatste zich woensdag voor de halve finales. Boisson gaat daardoor een enorme sprong op de wereldranglijst maken, maar verdient ook in één klap meer prijzengeld dan in de rest van haar loopbaan en daardoor kan ze nu een heleboel deodorant kopen.

Boisson is hét verhaal in Parijs, want voorafgaand aan het toernooi was er hooguit één reden waarom sportfans haar naam zouden kunnen kennen. De Française kwam in april in het nieuws door de zogenaamde deodorant-rel. Ze speelde in Rouen een wedstrijd tegen Harriet Dart en won die partij simpel in twee sets. Na afloop ging het echter vooral over een opvallende opmerking van haar tegenstander.

De Britse vond dat Boisson heel erg stonk en vroeg aan de umpire of hij aan de Française kon vragen of ze wat deodorant op wilde doen. Het leidde tot een grote rel en Dart bood vervolgens haar excuses aan. Niemand had op dat moment kunnen bedenken dat Boisson nog geen twee maanden later weer wereldnieuws zou worden, maar dan door haar prestaties.

Superstunt op Roland Garros

De Franse speelster werd als nummer 361 van de wereld met een wildcard toegelaten tot het toernooi en kon daardoor haar debuut maken op een grandslamtoernooi. Haar toernooi was ongetwijfeld al geslaagd toen ze in de eerste ronde stuntte tegen de Belgische Elise Mertens, maar daar hield niet op.

Boisson drong verrassend door tot de achtste finales en stuntte daarin tegen Jessisca Pegula, de nummer 3 van de wereld. In de kwartfinales verraste ze woensdag opnieuw tegen Mirra Andreeva en daardoor is ze de allereerste speelster die na het krijgen van een wildcard de halve finales heeft gehaald op Roland Garros. Die prestatie doet haar op meerdere vlakken goed.

Enorme smak prijzengeld

De Française gaat niet alleen bijna 300 plekken stijgen op de wereldranglijst, maar vult ook flink haar zakken. Voorafgaand aan Roland Garros verdiende ze in haar hele carrière ongeveer 130.000 euro, maar dat bedrag gaat meer dan vervijfvoudigd worden. Boisson krijgt voor haar halve finale in Parijs maar liefst 690.000 euro. Daar kan ze al flink wat bussen deodorant mee kopen, maar dat kunnen er nog veel meer worden.

Boisson kan in één klap een tennismiljonair worden als ze de finale haalt. Bij een zege op Coco Gauff in de halve finales krijgt ze 1.275.000 euro aan prijzengeld. Mocht ze de eerste Franse winnares sinds Mary Pierce in 2000 worden dan wint ze zelfs 2.550.000 euro.

