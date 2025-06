Historisch sprookje op Roland Garros ten einde: tennissensatie krijgt pak slaag van wereldtopper in halve finale

Heel Frankrijk ging er donderdag eens goed voor zitten, want de grote tennissensatie Loïs Boisson hoopte de eerste Franse finalist bij de vrouwen op Roland Garros te worden sinds Mary Pierce in 2005. De nummer 361 van de wereld had meerdere malen gestunt in Parijs, maar het tennissprookje kwam in de halve finale tegen Coco Gauff ten einde: 1-6, 2-6. De 21-jarige Amerikaanse speelt zaterdag in de finale tegen Aryna Sabalenka.

Boisson begon het toernooi als nummer 361 van de wereld en maakte in Parijs dankzij een wildcard haar debuut op een grandslamtoernooi. Nagenoeg niemand kende haar tot twee weken geleden, maar na stunts tegen topspeelsters Jessica Pegula (WTA-3) en Mirra Andreeva (WTA-6) waren alle ogen in Parijs plotseling op haar gericht. Niet gek, want ze was pas de eerste speelster die met een wildcard de laatste vier op Roland Garros wist te halen.

De Franse fans waren natuurlijk helemaal op de hand van Boisson en lieten dat al in de warming-up blijken. Elke bal die van het racket van de Française kwam, werd met luid gejuich begroet. Gauff leek zich voor te kunnen bereiden op een heksenketel, maar niets bleek uiteindelijk minder waar.

Geduldige Gauff profiteert van afzwaaiers

Boisson speelde in haar eerdere partijen nog vrijuit, maar donderdag leek ze de druk van de natie op haar schouders te voelen. Het lukte haar nauwelijks om winners te slaan en daarentegen vlogen de onnodige fouten in grote getalen van haar racket af.

Gauff, die in 2022 de finale in Parijs verloor van Iga Swiatek, speelde zelf niet groots, maar dat was ook helemaal niet nodig. De Amerikaanse bleef geduldig spelen, hoefde alleen maar te wachten op de onvermijdelijke fouten van haar tegenstander en had na iets meer dan een uur de zege al binnen.

Droomfinale

Roland Garros krijgt op papier de droomfinale tussen de nummers 1 en 2 van de wereld. Gauff neemt het in de finale namelijk op tegen Aryna Sabalenka, die titelverdediger Iga Swiatek uitschakelde.

Dat belooft een thriller te worden, want in onderlinge ontmoetingen tussen de twee topspeelsters staat het 5-5. Gauff en Sabalenka speelden in 2023 al eens de finale van de US Open tegen elkaar. De Amerikaanse won toen in drie sets en pakte voor eigen publiek zo haar vooralsnog enige grandslamtitel.

