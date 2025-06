Dit is Loïs Boisson: tennissensatie veroverde na 'deo-rel' en zware blessure harten van fans op Roland Garros

Loïs Boisson veroverde in Parijs alle tennisharten. De Française begon als nummer 361 van de wereld aan Roland Garros en haalde na een aantal verrassende zeges tot grote vreugde van het thuispubliek zelfs de halve finales. Boisson beleefde in de Franse hoofdstad haar doorbraak en dat terwijl ze onlangs nog in opspraak raakte door de zogenaamde 'deo-rel'.

Boisson werd op 16 mei 2003 geboren in het Franse Dijon. Bij de Franse tennisster werd niet alleen de wereldberoemde mosterd uit haar geboorteplaats met de paplepel ingegoten, maar ook het leven als topsporter. Haar vader was vroeger namelijk basketballer en speelde bij een aantal grote clubs in Frankrijk.

Hij stond echter nooit zo in de aandacht als zijn dochter. De stunt van Boisson op Roland Garros kwam volledig uit het niets, want voor Roland Garros was ze nog een relatief onbekende speelster. Toch kan het goed zijn dat haar naam bij een aantal sportliefhebbers toch al een belletje deed rinkelen. Waarschijnlijk niet door haar prestaties, maar wel door een ronduit bizar incident.

Deo-rel

Boisson mocht in april dankzij een wildcard meedoen aan het relatief kleine toernooi van Rouen. Daar speelde ze in de eerste ronde tegen Harriet Dart. Boisson speelde een ijzersterke partij en liet niets heel van de Britse: 6-0, 6-3. Haar zege werd echter overschaduwd door een merkwaardige opmerking van Dart tegen de umpire: "Kun je haar vragen deodorant te gebruiken? Ze ruikt vreselijk."

De Britse kreeg een heleboel commentaar na die actie en bood uiteindelijk haar excuses aan. Boisson kon er zelf wel om lachen, want zij deelde na afloop een foto op haar Instagram waarin ze een oproep deed: "Dove, blijkbaar heb ik een samenwerking nodig."

Zware blessure

Dat Boisson de opmerking van de Britse zo makkelijk naast zich neerlegde, komt misschien doordat ze wel vaker met tegenslag te maken heeft gehad. Ze zou vorig jaar eigenlijk al haar debuut maken op Roland Garros, maar een zware blessure gooide roet in het eten. Ze scheurde een week voor het toernooi haar kruisband af en moest lang revalideren. Pas in februari van dit jaar maakte ze haar comeback.

De organisatie van Roland Garros gunde haar in 2025 een wildcard en zodoende kon ze ruim een maand na de deo-rel eindelijk haar debuut maken op een grandslamtoernooi. Haar eerste kennismaking met het allerhoogste niveau is er eentje geworden om nooit meer te vergeten. Niet voor Boisson, maar ook niet voor de tennisfans in Parijs.

Sensatie op Roland Garros

Boisson stuntte in de eerste ronde tegen Elise Mertens, de Belgische nummer 24 van de wereld, en stootte verrassend door tot de achtste finales. Haar toernooi was toen al geslaagd, maar het avontuur van de Française werd alleen maar gekker. Door verrassende zeges op topspeelsters Jessica Pegula en Mirra Andreeva schopte ze het met de hulp van het chauvinistische publiek als nummer 361 van de wereld tot de halve finales.

De Française vond in die ronde eindelijk haar waterloo tegen Coco Gauff, die haar met duidelijke cijfers aan de kant zette. Toch mag Boisson met een opgeheven hoofd Parijs verlaten. Ze stijgt bijna 300 plekken op de wereldranglijst en vervijfvoudigt in één keer het volledige prijzengeld uit haar carrière.

