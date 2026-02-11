Het tennistoernooi in Rotterdam is onverwachts een Nederlander rijker in de tweede ronde. Tennisser Guy den Ouden heeft in de eerste ronde van het ABN AMRO Open een knappe overwinning geboekt op Marton Fucsovics.

De 23-jarige Nederlander, die met een wildcard was toegelaten tot het hoofdschema, was met 7-6 (5) 6-1 te sterk voor de mondiale nummer 49 uit Hongarije. Den Ouden, de nummer 169 van de wereld, treft in de tweede ronde Ugo Humbert. De Fransman schakelde maandag de als vierde geplaatste Rus Daniil Medvedev uit.

Geen vermoeidheid

De Nederlander was dit weekend nog actief namens Oranje in de Davis Cup-ontmoeting in India. Hij won een van zijn twee enkelspelen in Bengaluru, waar Nederland het niet redde tegen het gastland (3-2). Den Ouden leek tegen Fucsovics in de eerste games geen last te hebben van vermoeidheid en brak zijn tegenstander op 1-1. Hij leverde op 4-3 zijn eigen opslag in, maar toonde daarna veerkracht door in een lange tiende game stand te houden en vervolgens de tiebreak te winnen. In de tweede set brak hij de Hongaar twee keer, voordat hij even later zijn derde matchpoint benutte.

Nog meer Nederlanders

Eerder op woensdag verloor lucky loser Thijs Boogaard van de Zwitserse routinier Stan Wawrinka. Jesper de Jong treft woensdag in de eerste ronde de Rus Karen Khachanov en Tallon Griekspoor speelt zijn partij in de tweede ronde tegen de Fransman Quentin Halys. Botic van de Zandschulp staat ook al in de tweede ronde. Hij speelt tegen de winnaar van Arthur Rinderknech - Stefanos Tsitsipas.