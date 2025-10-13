Valentin Vacherot werd afgelopen week in een klap beroemd door zijn gigantische stunt in Shanghai. Daar won hij als nummer 204 van de wereld zijn eerste toernooi en dat was direct een Masters 1000-toernooi. Na die winst bedankte de Monegaskische tennisser één iemand in het bijzonder: zijn vriendin.

Vacherot mocht als qualifier meedoen aan het bekende ATP-toernooi in Shanghai. Vervolgens versloeg de Monegask Alexander Bublik, Tomas Machac, Tallon Griekspoor, Holger Rune en Novak Djokovic. Vacherot verbaasde de tenniswereld en haalde de finale van het toernooi, waarin hij het opnam tegen zijn bloedeigen neef Arthur Rinderknech. Ook die wedstrijd schreef de stuntende tennisser op zijn naam en daarmee maakte Vacherot zijn sprookje compleet en won hij het ATP-toernooi in Shanghai.

Door de zege is Vacherot in een klap een absolute toptennisser. De Monegask begon het toernooi als de nummer 204 van de wereld, maar maandag is hij de nieuwe nummer veertig van de ATP-rankings. Vacherot stijgt daardoor een gigantisch aantal van 164 plekken. Toch had het niet veel gescheeld of de 26-jarige tennisser had niet lang geleden zijn weg naar de tennistop opgegeven.

'Zij bleef me steunen'

Na zijn zege in Shanghai vertelde Vacherot dat zijn vriendin Emily Snyder een enorme inspiratiebron was. "Ik begon mijn geloof te verliezen dit jaar. Ik bleef haar vertellen dat mijn doel was om de top 100 te halen dit jaar, maar ik had er steeds minder vertrouwen in de afgelopen maanden. Zij bleef me steunen en vertellen: 'Nee nee, het gaat gebeuren.' En het is nu echt aan het gebeuren. Dus ik wil je enorm bedanken."

Onder de post krijgt Vacherot prachtige felicitaties van onder andere topvechter Conor Benn. De tennisser pakte met zijn zege in Shanghai nog een aantal andere mooie records. Zo werd hij de eerste speler ooit die van buiten de top 100 het toernooi op zijn naam wist te schrijven. Daarnaast is hij de eerste Monegask die een Masters 1000-toernooi in het tennis weet te winnen. Ook de finale tussen Rinderknech en Vacherot was iconisch. Het was pas de vierde keer in de geschiedenis van de ATP dat twee familieleden tegen elkaar speelden.