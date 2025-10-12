Valentin Vacherot was een week geleden nog een relatief onbekende tennisser, maar dat is na het masterstoernooi van Shanghai totaal anders. De Monegaskische nummer 204 van de wereld zorgde voor één van de grootste stunts ooit door vanuit het niets de titel te pakken. Dat deed Vacherot in een hele bijzondere finale, want daarin was hij te sterk voor zijn neef Arthur Rinderknech.

De fans in het stadion hadden ongetwijfeld gehoopt op een finale met topspelers als Carlos Alcaraz, Novak Djokovic en/of Jannik Sinner toen ze hun kaartje kochten, maar na een toernooi vol verrassingen waren zij aanwezig bij een eindstrijd tussen de nummers 54 en 204 van de wereld die allebei nog nooit een ATP-titel hadden gepakt.

Finale tussen twee neven

Toch waren de toeschouwers getuige van tennisgeschiedenis, want zij zagen een finale tussen twee neven. De moeders van Vacherot en Rinderknech zijn namelijk zussen van elkaar. Vacherot, die in zijn hele carrière nog maar één partij op het hoogste niveau had gewonnen, was ook nog eens de laagstgerankte finalist op een masterstoernooi ooit.

Dat het geen normale finale was, bleek wel uit het feit dat de twee voor de wedstrijd met elkaar trainden, iets dat erg ongebruikelijk is in de tenniswereld. De twee moesten vlak voor de partij met elkaar op de foto en het is een zekerheidje dat die afbeelding een bijzondere plek gaat krijgt in het familiealbum.

Vacherot draait het helemaal om

Rinderknech begon goed aan de partij en forceerde onder toeziend oog van tweevoudig winnaar Roger Federer al bij een 1-1 stand een break en kwam in het vervolg van de set op eigen service totaal niet meer in de problemen. Hij leek na het winnen van de set hard op weg naar de titel, maar vanaf 3-3 in het tweede bedrijf kantelde de partij plotseling volledig.

Bij een 4-3 voorsprong kreeg Vacherot, die in de halve finale afrekende met Djokovic, plotseling zijn eerste breakkans na een mislukt dropshot van zijn neef. Rinderknech werkte die nog weg met een snoeiharde service, maar de Monegask verzilverde zijn tweede kans met een fantastische backhand langs de lijn. Vacherot serveerde de set eenvoudig uit en dus moest een derde set de beslissing brengen.

Tennisgeschiedenis

Rinderknech nam een ontzettend lange toiletpauze, maar die had niet het gewenste effect. Vacherot vuurde de ene na de andere kanonskogel af en zorgde daarmee voor flink wat nevenschade. Hij brak Rinderknech direct en was op eigen service uiterst dominant. Rinderknech kwam in zijn eigen opslagbeurten constant in de problemen, maar voorkwam ondanks zeven kansen voor Vacherot een tweede break en bleef daarmee in de partij hangen.

Hij zal hebben gehoopt dat zijn neef nerveus zou worden, maar niets was minder waar. Vacherot bleef koeltjes en pakte even later de grootste titel uit zijn loopbaan. De Monegask kroonde zich daarmee tot de laagstgerankte winnaar van een masterstoernooi ooit. Ook schaarde hij zich in een rijtje met onder meer Federer, Djokovic en Sinner, die het toernooi allemaal in het verleden wisten te winnen.

Enorme lading aan punten en geld

Vacherot maakt door de 1000 gewonnen punten een gigantische sprong op de wereldranglijst. De Monegask stijgt 164 plekken en is maandag de nieuwe nummer 40 van de wereld. Hij verdient ook nog eens 1,1 miljoen dollar met de titel. Dat terwijl hij tot op heden in zijn hele loopbaan nog 'maar' 600.000 dollar aan prijzengeld had gepakt.