Dit gigantische bedrag aan prijzengeld verdient Tallon Griekspoor met zijn stuntweek in Indian Wells

Tallon Griekspoor is na een enorme stunt uitgeschakeld op het masterstoernooi van Indian Wells. De tennisser bereikte voor het eerst in zijn carrière in de kwartfinale bij het evenement in de Verenigde Staten en dat is niet alleen goed geweest voor zijn positie op de wereldranglijst, maar ook voor zijn bankrekening. Griekspoor heeft namelijk een heel mooi bedrag aan prijzengeld verdiend.

Griekspoor was geweldig op dreef in Indian Wells. Hij rekende in de eerste ronde af met Miomri Kecmanovic en boekte daarna de mooiste zege uit zijn carrière. Hij versloeg wereldtopper Alexander Zverev (de nummer 2 van de wereld) na een zenuwslopende clash met 4-6, 7-6, 7-6 in de tweede ronde van het toernooi.

De Nederlander was daarna ook te sterk voor de Fransman Giovanni Mpetshi Perricard. Vervolgens stuitte hij op de Japanner Yosuke Watanuki. De wedstrijd werd een aantal keer stilgelegd wegens de weersomstandigheden, maar dat bracht Griekspoor niet van zijn stuk. Hij won met 7-6 (4), 6-1 en ging naar de kwartfinale: zijn beste prestatie ooit op een masterstoernooi.

Helaas eindigde het avontuur daar voor hem. Hij verloor met 7-5, 0-6, 3-6 van Holger Rune. Toch zal de Nederlander postief terug kunnen kijken op zijn beste toernooi ooit. Zeker als hij het bedrag op zijn bankrekening ziet.

Prijzengeld Tallon Griekspoor

Het levert Griekspoor namelijk een heel mooi bedrag aan prijzengeld op. Elke deelnemer krijgt gegarandeerd 25.375 dollar (ruim 23.000 euro) en door zijn vier zeges in het hoofdtoernooi eindigt de teller bij Griekspoorop maar liefst 202.000 dollar (bijna 190.000 euro).

In de eindfase van het toernooi valt er overigens helemaal grof geld te verdienen, want het prijzengeld gaat met flinke sprongen omhoog. Voor de uiteindelijke winnaar is maar liefst 1.201.125 dollar (ruim 1,1 miljoen euro) gereserveerd. De vrouwen krijgen op het toernooi exact dezelfde bedragen aan prijzengeld uitgekeerd.

Botic van de Zandschulp

Griekspoor was niet de enige Nederlander die voor een grote stunt zorgde, want Botic van de Zandschulp versloeg de Servische tennislegende Novak Djokovic in de tweede ronde. In de derde ronde ging de Nederlander echter onderuit tegen Francisco Cerúndolo uit Argentinië. Van de Zandschulp houdt aan zijn avontuur in de Verenigde Staten een keurig bedrag van 64.500 dollar (ruim 60.000 euro) over.

Prijzengeld Dubai

Voor Griekspoor is het na het ATP-toernooi in Dubai al zijn tweede mooie zakcentje in korte tijd. Hij bereikte daar de halve finales, waarin hij verloor van Stefanos Tsitsipas. Daarvoor kreeg de tennistopper 200 punten en 173.620 dollar prijzengeld.