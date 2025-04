Tallon Griekspoor na tweede ronde Madrid Open naar huis met mooi bedrag aan prijzengeld

Nederlandse toptennisser Tallon Griekspoor heeft in de tweede ronde van de Madrid Open verloren van Jack Draper. De Brit was in twee sets te sterk voor de nummer 34 van de wereld.

De 28-jarige Griekspoor gaf zich niet zomaar gewonnen, maar was niet opgewassen tegen de 23-jarige nummer zes van de wereld. De eerste set werd 6-3 in het voordeel van Draper.

In de tweede set bood Griekspoor opnieuw tegenstand en wist hij cruciale punten te winnen. Toch ging ook deze set uiteindelijk naar Draper. Het werd 6-4.

Griekspoor verloor in beide sets een keer zijn opslagbeurt. Die breaks waren voor Draper voldoende om beide sets te winnen. Na een uur en een kwartier benutte hij zijn tweede matchpoint.

Voor Griekspoor is het de eerste keer dat hij verliest van Draper, die dit jaar al de beste was op het toernooi van Indian Wells. Hij versloeg de 23-jarige Brit eerder in 2023 op het toernooi van Winston-Salem, toen Draper na een set opgaf.

Prijzengeld

De Nederlander gaat niet met lege handen naar huis. Dankzij zijn plek in de tweede ronde verdiende Griekspoor een bedrag van 30,895 euro aan prijzengeld.

Jack Draper is een van de favorieten op het toernooi. Hij strijd met grote namen als Alexander Zverev, Andrey Rublev, Taylor Fritz, Daniil Medvedev, Holger Rune, Carlos Alcaraz en Alex de Minaur om de titel. Voor de winnaar ligt 985,030 euro klaar.