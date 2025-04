Tallon Griekspoor schuift coach razendsnel aan de kant: 'Ik had er meer van verwacht'

De Belg Xavier Malisse trad eerder deze maand toe tot het coachingsteam van tennisser Tallon Griekspoor, maar de samenwerking is nu alweer voorbij. Dat bevestigt de Nederlander in aanloop naar het masterstoernooi van Madrid.

"Het is tegengevallen, ik had er meer van verwacht. Ik wil er verder geen woorden meer aan vuil maken", zei de Noord-Hollander woensdag tegen het ANP. De 28-jarige Griekspoor bevestigde dat hij meteen na het toernooi van Monte Carlo afscheid had genomen van Malisse.

De beste Nederlandse tennisser van dit moment nam Malisse begin april in de arm, maar het was dus al heel snel duidelijk dat het geen match was tussen de twee. De mondiale nummer 34 werd in Monaco op 8 april in de eerste ronde uitgeschakeld door de Fransman Arthur Fils.

Andere coach blijft wel

Griekspoor gaat wel verder met zijn andere coach, Dennis Sporrel, met wie hij eerder dit jaar een samenwerking begon. Hij laat in het midden of er nog een vervanger voor Malisse komt. "De tijd zal het leren", aldus de tennisser.

De Nederlander werkte tot het einde van 2024 lange tijd samen met een andere Belg: Kristof Vliegen. De twee zetten na het vorige tennisseizoen echter een punt achter hun samenwerking. Griekspoor beleefde in 2023 onder leiding van Vliegen zijn doorbraak met twee ATP-titels en hij bereikte dat jaar ook de 21ste plaats, zijn hoogste positie ooit op de wereldranglijst.

Masterstoernooi van Madrid

Griekspoor komt deze week in actie op het masterstoernooi van Madrid. Hij treft donderdag in de eerste ronde Vit Kopriva uit Tsjechië. Sporrel zal niet aanwezig zijn in Spanje. De Nederlander steekt de laatste tijd in een goede vorm en kan die ook in de Spaanse hoofdstad goed gebruiken, want hij haalde vorig jaar knap de achtste finales en verdedigt dus aardig wat punten voor de wereldranglijst.

Griekspoor is niet de enige Nederlandse deelnemer bij de mannen, want ook Botic van de Zandschulp doet mee. Hij strandde dinsdag in de kwalificaties, maar mocht door een afmelding alsnog meedoen aan het hoofdtoernooi en dat was niet voor het eerst dit jaar. Bij de vrouwen doet Suzan Lamens mee.