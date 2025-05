Tallon Griekspoor onthult bizar verhaal over ex-toptennisser: 'Hij heeft miljoenen euro's af moeten staan'

Een tennistalent doet alles om de top 100 van de wereld te bereiken. Daar maken trainers hartelijk gebruik van, zo onthulde de Nederlandse toptennisser Tallon Griekspoor. Hij vertelde een opmerkelijk verhaal over voormalig nummer drie van de wereld Dominic Thiem.

Griekspoor is momenteel in Parijs voor Roland Garros, het tweede grandslamtoernooi van het jaar. Daar is de Nederlandse nummer één lekker op dreef, want hij evenaarde donderdag zijn prestatie van vorig jaar door opnieuw de derde ronde te halen op het gravel in de Franse hoofdstad. Dat lukte hem zonder coach, want onlangs nam hij afscheid van allebei zijn coach.

Mopperende Tallon Griekspoor zet grote stap richting bijzondere mijlpaal op Roland Garros Tallon Griekspoor heeft zijn beste prestatie op een grandslamtoernooi geëvenaard. De Nederlander mopperde erop los tijdens zijn tweede ronde op Roland Garros, maar versloeg de Canadees Gabriel Diallo na een merkwaardige partij uiteindelijk in vier sets: 7-5, 7-6, 1-6, 6-3. Griekspoor krijgt in Parijs komend weekend de kans om voor het eerst in zijn carrière de vierde ronde op een grandslamtoernooi te halen.

'Belachelijk groot percentage'

De Nederlandse tennisser moet normaal gesproken zijn eigen trainersstaf bekostigen. Maar dat heeft ook een voordeel, vertelt hij in de Better United Podcast. "Trainers worden wel betaald bij jongere spelers, 13-15 jaar, waar de ouders het misschien niet kunnen bekostigen. Of bij jonge talenten met sponsors, daar wordt het wel vaak voor betaald. En daar worden heel vaak sponsordeals gesloten waarop je op de dag dat jij de top 100 binnenkomt, jij zoveel procent terug moet betalen."

Die afspraak gaat soms goed mis. "Ik weet bijvoorbeeld een Dominic Thiem, die heeft dat gehad vroeger. Die werd altijd gratis gecoacht door zijn trainer. Maar op het moment dat hij de top 100 binnenkwam, moest hij zo'n belachelijk groot percentage afstaan. Dat hij heel zijn carrière door heeft betaald."

Dit is Anastasia Potapova: Russische vriendin van Tallon Griekspoor was eerder getrouwd met collega Anastasia Potapova won in 2016 de juniorentitel op Wimbledon, maar bij de senioren wist ze nog niet zo'n succes te boeken. De Russische tennisster haalde vorig jaar op Roland Garros de laatste zestien en dat blijft haar beste prestatie in Parijs na weer een vroege uitschakeling. Toch kwam ze voornamelijk in het nieuws door haar korte huwelijk met een collega-tennisser én doordat ze plotseling gespot werd in de buurt van Tallon Griekspoor.

Kostenpost

De 31-jarige Oostenrijker stopte in 2024 met de tennissport. Hij won 17 titels, waaronder de US Open in 2020. Dat heeft hem miljoenen euro's gekost. Hij moest zijn toenmalige trainer Günter Bresnik doorbetalen. "Zelfs toen hij niet meer met die persoon werkte. Dus er zijn echt wel een aantal spelers die dat hebben. Hele jongen talenten gaan daar gewoon op in."

"Dominic Thiem, wat heeft hij verdiend? Ik denk dat hij 25-30 miljoen prijzengeld heeft gehad. Nou het zou mij niets verbazen als hij de helft heeft afgestaan."

Gefrustreerde Tallon Griekspoor houdt tirade en sloopt racket op Roland Garros: 'Mijn hele leven is zwaar' Een opmerkelijk incident tijdens de wedstrijd van Tallon Griekspoor in de tweede ronde op Roland Garros. De Nederlander won tegen de Canadees Gabriel Diallo de eerste set, maar toen hij in de tweede set op achterstand kwam, liep hij helemaal leeg. Even later moest ook zijn racket er nog aan geloven. Desondanks wist Griekspoor de partij te winnen.

Roland Garros

Griekspoor hoopt op Roland Garros deze weken flink wat prijzengeld bij elkaar te slaan en hoeft dat dus gelukkig niet allemaal weer af te staan. Hij is in ieder geval goed bezig, want hij speelt zaterdag zijn partij in de derde ronde tegen Alexander Shevchenko of Ethan Quinn.