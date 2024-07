Tallon Griekspoor worstelt met moeilijke keuze: 'Dan is het zeker een optie'

Tallon Griekspoor denkt erover na om zich af te melden voor de Olympische Spelen. De Nederlandse tennisser (28) verloor in de tweede ronde van Wimbledon, mede door een pijnlijke rug.

"Als ik tegen die tijd merk dat ik niet klaar ben om de Olympische Spelen te spelen, dan is het zeker een optie om het te laten schieten. Op de Olympische Spelen valt alleen een medaille te halen, maar geen punten", zei Griekspoor (28) na zijn nederlaag tegen de Serviër Miomir Kecmanovic.

Dramatische dag op Wimbledon compleet: ook Tallon Griekspoor uitgeschakeld na spannende vijfsetter De derde dag van Wimbledon is voor de Nederlandse tennissers op een enorme deceptie uitgelopen. Tallon Griekspoor liet zich in de tweede ronde na een rollercoaster verrassen door de Serviër Miomir Kecmanovic: 6-4, 6-7 (7), 6-1, 2-6, 3-6. Griekspoor was na de nederlagen van Botic van de Zandschulp en Arantxa Rus eerder op de dag de laatste Nederlandse speler in het enkelspel.

'Komt niet lekker uit'

"Het komt niet lekker uit in de planning, maar het is wel een evenement dat ik wil spelen als ik fit ben. Ik denk dat er voldoende tijd is nu. Het toernooi van Bastad staat eerder op losse schroeven. Misschien herstel ik de komende dagen wel goed en kan ik gewoon spelen."

'De stekker gaat er even uit'

Het graveltoernooi van Bastad, in Zweden, begint op 15 juli en geldt als voorbereiding op de Olympische Spelen van Parijs. Ook onder anderen Rafael Nadal doet er mee. "De stekker gaat er nu zeker even uit. Ik ga bekijken of ik in Bastad wil gaan spelen", aldus de nummer 27 van de wereld. "Daarna volgen de Olympische Spelen. Het wordt een uitputtingsslag na de Spelen met direct het masterstoernooi in Montreal. Het wordt heel goed naar mijn lichaam luisteren."

Enkelspel en dubbelspel

Griekspoor doet in Parijs mee aan het enkelspel en het dubbelspel, samen met Wesley Koolhof.

Wimbledon

