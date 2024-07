Dramatische dag op Wimbledon compleet: ook Tallon Griekspoor uitgeschakeld na spannende vijfsetter

De derde dag van Wimbledon is voor de Nederlandse tennissers op een enorme deceptie uitgelopen. Tallon Griekspoor liet zich in de tweede ronde na een rollercoaster verrassen door de Serviër Miomir Kecmanovic: 6-4, 6-7 (7), 6-1, 2-6, 3-6. Griekspoor was na de nederlagen van Botic van de Zandschulp en Arantxa Rus eerder op de dag de laatste Nederlandse speler in het enkelspel.

Griekspoor won maandag in de eerste ronde overtuigend van de Colombiaanse lucky loser Daniel Galan, maar heel vanzelfsprekend was dat niet. De beste Nederlandse tennisser van dit moment had namelijk last van zijn rug en moest in de beginfase behandeld worden. Uiteindelijk won hij het duel eenvoudig, maar naast de baan gebeurde er toen nog wel iets opmerkelijks.

Rollercoaster

Ook tegen Kecmanovic liep Griekspoor niet altijd even soepel. De Serviër kwam nog wel op 2-0 in de eerste set, maar daarna was het woord aan Griekspoor. De Nederlander pakte de set overtuigend met 6-4 en kreeg in de tweede set genoeg kansen om de partij naar zich toe te trekken. Vier setpunten waren in de tiebreak echter niet aan hem besteed en Kecmanovic sloeg op zijn eerste kans wel toe.

Normaal gesproken zou zo'n dreun wel even aankomen, maar Griekspoor leek er juist door geïnspireerd te worden. Hij liet niets heel van de Serviër in de derde set en leek alsnog op weg naar de derde ronde. Kecmanovic liet zich echter ook niet uit het veld slaan en was heer en meester in set nummer vier. Een beslissende vijfde set moest dus de beslissing brengen.

Opnieuw onderuit in een thriller

Griekspoor zal aan het begin van de vijfde set nog wel even hebben teruggedacht aan zijn vorige vijfsetter. Op Roland Garros kwam hij in de beslissende set namelijk met een dubbele break voor tegen wereldtopper Alexander Zverev. De Duitser keerde het echter helemaal om en haalde uiteindelijk de finale.

Zo'n scenario wilde Griekspoor dus koste wat het kost voorkomen. Dat lukte hem echter niet. Beide spelers hielden lange tijd hun service, maar Kecmanovic sloeg bij een 4-3 voorsprong toe en mocht het daarna direct uitserveren. De Serviër overleefde een breakpoint en maakte het daarna af. Griekspoor brak daarna uit frustratie zijn racket doormidden.

