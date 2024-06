Speelschema Wimbledon 2024 | Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp en Arantxa Rus direct in actie

Wimbledon gaat maandag beginnen. In het speelschema vinden we drie Nederlandse tennissers. Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp en Arantxa Rus komen op de eerste dag van het Londense grastoernooi direct in actie.

Griekspoor is op Wimbledon als 27e geplaatst en neemt het in de eerste ronde van Wimbledon op tegen Pablo Carreño Busta. De Spanjaard was ooit de nummer tien van de wereldranglijst, maar is door blessureleed afgezakt naar plek 796. Los van deze op papier makkelijke opgave heeft Griekspoor het niet direct getroffen met de loting. Mocht hij de derde ronde halen, dan wacht mogelijk een clash met Jannik Sinner, de huidige nummer één van de wereld.

Botic van de Zandschulp is voor de eerste ronde gekoppeld aan de Brit Liam Broady, de nummer 146 van de wereld. Broady ontving van de organisatie een wildcard. Van de Zandschulp plaatste zich door een afmelding voor het hoofdtoernooi, waar eigenlijk geen plek voor de laatste tijd slecht presterende Nederlander was. Maar een blessure van Jiri Lehecka bezorgde Van de Zandschulp een welkome opsteker.

Arantxa Rus begint maandag met een partij tegen de Chinese Yue Yuan. Het grandslamtoernooi staat vooral ook bekend om de verplichte witte tenniskleding en de aardbeien met slagroom bij het publiek.

