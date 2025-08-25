Het US Open-avontuur van Tallon Griekspoor is op dag één alweer voorbij. De Nederlandse toptennisser verloor in de eerste ronde een dramatische wedstrijd van Fransman Adrian Mannarino met 3-0 in sets. Totaal verslagen stond hij de media te woord na afloop van de deceptie op de baan in New York.

Het leven van een tennisser is zwaar. De meeste spelers verliezen namelijk vaker een toernooi dan dat ze er een winnen. De 29-jarige Griekspoor reisde met weinig zelfvertrouwen af naar New York, na meerdere teleurstellende toernooien op rij.

Zonder vertrouwen

"Ik sta niet met heel veel vertrouwen en plezier op de tennisbaan. Het is een inner gevecht (gevecht met mezelf) dat gaande is en op dit moment verloren gaat", legt hij uit bij de NOS. Hij verloor met 7-5 6-4 6-0 van de Fransman die een stuk lager op de wereldranglijst staat dan hij.

"Dit heeft meer te maken met het gevoel dat ik op de baan heb, momenteel, dat verre van prettig is", vertelt hij verder. De frustratie was af te lezen aan het spel van de Nederlandse nummer één. Hij miste overtuigingskracht op de belangrijke momenten. Het plezier is ver te zoeken bij Griekspoor.

Dramatische reeks

"Ik heb alles geprobeerd op trainingen. Bij vlagen heb ik best goede trainingen gehad qua niveau, maar het is veel te wisselvallig. Ik ben te veel zoekende en geen moment comfortabel geweest."

De vorm van Griekspoor is gedurende dit jaar plots omgeslagen. In juni won hij nog het ATP-toernooi van Mallorca, zijn vijfde titel van zijn carrière. Kort daarna vloog hij verrassend in de eerste ronde uit Wimbledon, waarna hij in de navolgende vijf toernooien slechts één wedstrijd won. " Het is aan mij om daar weer bovenop te komen."

Davis Cup

Normaliter zou Griekspoor zich klaar moeten maken voor de Davis Cup, die over twee weken op het programma staat. Maar hij komt dit jaar niet voor Nederland uit en slaat het toernooi over. Nederland haalde vorig jaar de finale, toch spreekt Griekspoor over een 'geëscaleerde situatie'. Wat precies, wil hij niet kwijt.

