De schrik zat er flink in bij de tennisfamilie Krajicek, want de vader van oud-toppers Richard Krajicek en Michaëlla Krajicek werd onlangs opgenomen in het ziekenhuis. Michaëlla heeft een update gegeven over de gezondheid van Petr Krajicek (85).

Dinsdag liet het halfzusje van Richard Krajicek weten dat Petr Krajicek was getroffen door een hartinfarct. De familie was op dat moment samen thuis, zodat er kordaat opgetreden kon worden. Al snel lag vader Krajicek op de intensive care. "Voor nu is hij stabiel en we weten wat een vechter hij is", schreef ze op Instagram.

Papa is thuis

In een nieuw bericht staat: "Onze lieve papa is weer thuis. Alles is bijna weer zoals het was, maar de komende tijd zal hij wel rustig aan moeten doen. Ik heb honderden berichten van bekenden maar ook onbekenden gehad, zo onwijs lief! Ik heb ze allemaal gelezen. Sorry als ik niet op iedereen heb gereageerd, maar elk positief en geruststellend bericht wordt erg gewaardeerd."

Fotodump

Ook postte 'kleine Krajicek' eerder in de week een fotodump, om daarmee te laten zien wat zij, partner Jelle Sels en hun gezin de laatste tijd hebben beleefd. Ze schreef erbij: "Efteling, Sprookjeswonderland, Legoland, Avifauna, Pantropica, Reuzenrad, kinderboerderijen, Mario film in de bioscoop, samen zwemmen, spelen op het strand en nog veel meer). Zoveel leuke dingen al gedaan en meegemaakt dit jaar met zijn allen."

Petr Krajicek

Petr Krajicek is de vader van Michaëlla (37) en Richard (54), maar zij zijn halfbroer- en zus van elkaar omdat ze een andere moeder hebben. Hun vader was een belangrijke spil in de tenniscarrières van allebei. Richard won in 1996 Wimbledon en is daarmee nog altijd de enige Nederlander die een Grand Slam-titel in het enkelspel op zijn naam schreef.

Richard Krajicek werd naar eigen zeggen hardhandig gedrild om een toptenniser te worden door Petr. Na een tijd pikte Richard dat niet meer. Gedurende een jaar of 15 heeft hij geen contact meer gehad met zijn vader.

Steun

Ook 'Misa' Krajicek had een moeizame band met haar vader. Tien jaar geleden, in 2016, vertelde ze daarover in Sportweek. Ze miste de steun van haar ouders en haar grote broer Richard Krajicek.

"Ik trek het niet meer'', zei ze. Volgens Krajicek accepteerden haar ouders niet dat ze een liefdesrelatie had met haar fitnesscoach Allistair McCaw. "De band met mijn ouders is nooit meer dezelfde geweest sinds mijn vader niet meer met mij meegaat. Maar sinds ik een relatie heb met Allistair, is het helemaal mis."