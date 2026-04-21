De Nederlandse ex-tennissers Richard en Michaëlla Krajicek kregen afgelopen weekend de schrik van hun leven. Hun vader Petr (85) werd met spoed opgenomen in het ziekenhuis en moest zelfs naar de intensive care. Michaëlla laat weten hoe het met hem gaat.

"Helaas had onze lieve papa gisteren een herseninfarct gehad, maar gelukkig waren we allemaal thuis en konden we hem direct helpen en gelijk de ambulance bellen", schrijft Michaëlla op haar Instagram. "Hij werd snel geholpen en naar het ziekenhuis gebracht, waar hij de afgelopen 48 uur op de intensive care ligt. Hij zal daar nog even moeten blijven, maar voor nu is hij stabiel en weten we wat een vechter hij is."

Petr Krajicek (85) is de vader van Michaëlla (37) en Richard (54), maar zij zijn halfbroer- en zus van elkaar omdat ze een andere moeder hebben. Hun vader was een belangrijke spil in de tenniscarrières van allebei. Richard won in 1996 Wimbledon en is daarmee nog altijd de enige Nederlander die een Grand Slam-titel in het enkelspel op zijn naam schreef.

Harde begeleiding leidde tot breuk

De begeleiding van vader Petr was dusdanig hard en intensief, dat Richard en hij op een gegeven moment zelfs uit elkaar gingen. Rond de eeuwwisseling werd het contact langzaam maar zeker weer hersteld. In De Volkskrant in 2007 zei de toen 66-jarige Petr iets typerends waarom hij als hard werd beschouwd door onder meer zijn zoon.

"Als ik tegen Michaëlla een keer boe roep, staat het in alle Nederlandse kranten. In Tsjechië zeggen alle ouders boe tegen hun kinderen zonder dat iemand zich daar druk om maakt. In Nederland werd mijn gedrag door psychologen geanalyseerd. Ik was de man van de Spartaanse opvoeding. Tv-camera’s werden speciaal op me gericht om dat oordeel te bevestigen. Maar nu Richard zelf vader is, noemt hij mij een softie", zei vader Petr eerder.

Michaëlla Krajicek

Michaëlla heeft naast halfbroer Richard ook nog een volle broer. Ook haar hoogtepunt in het tennis vond plaats op Wimbledon. In 2007 haalde ze de kwartfinale, haar beste resultaat op een Grand Slam. In 2020 stopte ze met proftennis, waarna ze in 2024 weer kortstondig terugkeerde op het circuit.