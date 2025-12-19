Hij kende een prachtige carrière als tennisser en is op zijn veertigste nog actief op het allerhoogste niveau, maar daar komt in het geval van Stan Wawrinka een einde aan. De Zwitserse tennisser heeft een einddatum aan zijn tennisloopbaan geplakt, zo kondigde hij aan via Instagram.

De ervaren Zwitserse tennisser gaat nog één jaar door en sluit aan het einde van 2026 zijn imponerende carrière af. Op dat moment is hij 41 jaar oud en vindt hij het mooi geweest. "Elk boek heeft een einde nodig. Het is tijd om het laatste hoofdstuk van mijn tenniscarrière te schrijven", liet hij weten via sociale media. "2026 gaat mijn laatste jaar in het tennis worden."

Aan het begin van deze eeuw maakte Wawrinka al indruk. In zijn tienerjaren won hij Roland Garros voor junioren. Dat toernooi voor de 'grote mannen' zou hij in 2015 ook op zijn naam schrijven. Het was een van zijn drie Grand Slam-zeges. In 2014 (Australian Open) en 2016 (US Open) was het immers ook raak. In 2008 won hij samen met Roger Federer goud op de Olympische Spelen van Beijing in het dubbelspel.

Prachtige prestaties

De Zwitser kwam tot de derde plaats op de wereldranglijst. Een puike prestatie, zeker in het tijdperk van Rafael Nadal, Novak Djokovic en Federer. Zijn beste jaren kende hij van 2014 tot en met 2017, daarna kwam hij nooit meer verder dan de kwartfinale van een groot toernooi. Zijn laatste grote zege was het ATP-toernooi van Genève in 2017.

In totaal won hij tot nog toe 16 ATP-titels gewonnen. Hij is in de loop der jaren ver weggezakt op de tennisranglijst. Momenteel staat hij op de 157e plaats van de ATP-ranglijst. Toch hoopt hij nog op een paar prachtige momenten. Daarna is het tijd voor iets anders. "Ik wil mijn grenzen verleggen en deze reis op de best mogelijke manier afsluiten. Ik heb nog steeds dromen in deze sport."