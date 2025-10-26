Stanislas Wawrinka heeft de afgelopen tijd de nodige kritiek moeten verwerken. De inmiddels 40-jarige tennisser is de laatste jaren namelijk flink gekelderd op de wereldranglijst. Desondanks blijft hij strijdvaardig, en heeft dan ook een boodschap op de critici.

Wawrinka verscheen in 2005 voor het eerst op een Grand Slam, waar hij de derde ronde van Roland Garros bereikte. Zijn eerste grote titel haalde de Zwitser in 2014, toen hij de Australian Open won en naar zijn hoogste positie ooit op de wereldranglijst steeg: nummer 3. Daarna won Wawrinka in 2015 Roland Garros en een jaartje later de US Open.

Mindere tijden

Zo'n tien jaar later loopt het echter totaal anders voor de Zwitser. Dit jaar heeft Wawrinka slechts twee wedstrijden gewonnen op de ATP-tour en hij heeft moeite om te kunnen tippen aan zijn jongere concurrenten op de baan. Waar hij ooit nog op de derde plek stond op de wereldranglijst, moet hij nu genoegen nemen met een 158ste plaats.

De Zwitserse tennisser werd aan het begin van het jaar in de eerste ronde van de Australian Open uitgeschakeld door Lorenzo Sonego. Ook op Roland Garros strandde hij in de openingsronde, na een nederlaag tegen de Brit Jacob Fearnley. Op de laatste twee Grand Slams van het jaar kwam Wawrinka niet eens in actie.

Kritiek

Door de tegenvallende prestaties heeft Wawrinka van sommige mensen te horen gekregen dat hij maar beter kan stoppen met tennis. Op Instagram reageerde de Zwitser op deze geluiden.

"Toen ik op achtjarige leeftijd begon met tennis, was het gewoon een spelletje", zo begon hij zijn bericht. "Later werd het mijn passie. Mijn droom was om ooit professioneel tennisser te worden."

Vervolgens ging hij in op het feit dat sommige mensen denken dat je moet stoppen met de sport als het minder loopt. "Ik weet dat mensen als atleet graag denken dat ze weten wanneer het tijd is om te stoppen. Ze geloven dat je, als je ouder wordt, niet meer op hetzelfde niveau speelt, niet meer dezelfde ranking hebt of dezelfde resultaten behaalt, moet stoppen."

Winnen

Volgens Wawrinka is winnen dan ook niet het belangrijkste wat telt. "Hoe graag ik ook wil winnen, daar draait het niet altijd om. Passie gaat niet altijd om het resultaat - het gaat om het verleggen van je grenzen."

Het tennispensioen van Wawrinka komt steeds dichterbij, maar stoppen vanwege de kritiek zal hij dus niet doen.