Serena Williams en Coco Gauff hebben zondagavond met genoegen naar de uitreiking van de Oscars gekeken. De Amerikaanse acteur Michael B Jordan won de award voor beste acteur en daar waren de twee (ex-)tennissters dolgelukkig mee.

De jaarlijkse Oscar-uitreiking stond zondagavond weer op het programma en meerdere films vielen in de prijzen. De films One Battle After Another en Sinners vielen in de prijzen, waaronder die van beste acteur voor laatstgenoemde film. Waar werd verwacht dat Timothée Chalamet de prijs zou winnen voor zijn rol als tafeltennisicoon Marty Supreme, werd hij gewonnen door Michael B Jordan. Het was de eerste keer dat de acteur van onder andere boksfilm Creed een Oscar mee naar huis mocht nemen.

De prijs voor Michael B Jordan werd met luid gejuich ontvangen in de tenniswereld. Op haar social media plaatste Williams een video van de acteur die de prijs ontvangt met daarboven de tekst: 'Ik ben zo blij', doelend op het feit dat Jordan de prijs won. Ook Gauff was erg tevreden met de uitslag. Zij plaatste een story op haar Instagram met een foto van de acteur met daarbij 'zeer verdiend'.

Voor Gauff was het winnen van Jordan een hoogtepunt in een moeilijke week. Maandag werd de Amerikaanse in de eerste set van haar Indian Wells-duel met Alexandra Eala overlopen, waarna ze in tweede set geblesseerd moest opgeven. Het is nog niet bekend wat voor blessure de Amerikaanse precies heeft, maar ze lijkt wel mee te kunnen doen aan de Miami Open die komende week van start gaat.

Ook rondom Williams is nogal wat te doen in de tenniswereld. Steeds vaker wordt er gesproken over een mogelijke comeback van de 23-voudig Grand Slam-winnares. Zo plaatste Williams onlangs beelden dat ze nog altijd op het tennisveld staat en ze het nog altijd niet verleerd is. Als ze een comeback maakt, dan treedt Williams in de voetsporen van haar zus Venus. Zij is op haar 45e ook weer actief in het tennis en deed al aan meerdere grote toernooien in de Verenigde Staten mee.