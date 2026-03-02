Al vier jaar is Serena Williams gestopt met tennis. Toch werd dit jaar de geruchtenmolen aangewakkerd door een mogelijke comeback van de 44-jarige Amerikaanse. Op nieuwe beelden is te zien dat ze het tennissen nog zeker niet is verleerd.

Na de US Open van 2022 hing Williams haar tennisracket aan de wilgen. Voor de buitenwereld leek haar loopbaan als topsporter een gesloten boek, maar sinds het einde van vorig jaar zette de Amerikaanse de deur naar een comeback toch op een kiertje.

Mogelijke comeback

Williams liet zich in december opnieuw opnemen op de lijst voor dopingcontroles van de International Tennis Integrity Agency (ITIA). Zo’n stap wordt doorgaans alleen gezet door speelsters die plannen hebben om weer wedstrijden te spelen. Destijds werd gesuggereerd dat ze mee zou doen aan het gemengd dubbeltoernooi van de US Open in 2026. Mogelijk samen met haar zus Venus Williams, die al een comeback maakte terug in de wereld van het toptennis.

In het Amerikaanse ochtendprogramma Today vertelde Serena Williams eerder al iets over een mogelijke terugkeer na aanleiding van de terugplaatsing op de lijst. "Ben ik opnieuw opgenomen? Ik wist niet dat ik eruit was", reageerde ze cryptisch, om eraan toe te voegen dat ze daar verder niet over kon praten. Verder waaide ze meer verwarring bij het programma. "Het is geen ja of nee. Ik weet het niet. Ik zie wel wat er op mijn pad komt", liet de 23-voudig grandslamwinnares weten."

Opmerkelijke beelden

Nu duiken er beelden van Williams op, waarop ze weer serieus lijkt te trainen op de tennisbaan. De Amerikaanse tennisster Alycia Parks, de huidige nummer 98 van de wereld, deelde zondag een video op haar Instagram van haarzelf die op hoge intensiteit een balletje aan het overslaan was met Williams.

Tennislegende

Een ding is zeker: bij een mogelijke terugkeer hoeft Williams niets meer te bewijzen. De tennislegende won in totaal 23 grandslams. Daarmee heeft ze echter nét niet het record in handen. De Australische Margaret Court heeft één grandslamoverwinning meer. Wellicht voedt de kans om dit record te evenaren de wil van Williams om terug te keren op de tennisbaan.