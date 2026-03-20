Anna Kournikova is al even gestopt met tennis, maar ze is nog altijd een icoon in de sport. Inmiddels zorgt ze voor haar kinderen en daar kwam onlangs een vierde bij. Nu onthult ze voor het eerst de naam van haar vierde kind.

Kournikova wordt nog altijd gezien als een van de bekendste tennisspeelsters aller tijden. De Russische, die inmiddels de Amerikaans nationaliteit heeft, won in het enkelspel nog nooit een Grand Slam. In het dubbelspel was ze een stuk beter. Kournikova won twee keer het dubbelspel op de Australian Open en ook op Roland Garros kwam ze in de finale van het dubbelen.

Kinderen van Anna Kournikova

Toch is Kournikova in de tenniswereld ook vooral bekend vanwege haar looks. In 2003 werd ze door de FHM nog uitgeroepen tot mooiste vrouw ter wereld. Ook de relatie van Kournikova is erg bekend in de showbizzwereld. DE van origine Russische tennisser is al 25 jaar samen met de Spaanstalige zanger Enrique Iglesias. Het paar heeft inmiddels vier kinderen, maar maakte de naam van de laatste spruit niet bekend. Tot deze week echter, toen Kournikova een Instagram-post deelde.

Op haar Instagram deelt Kournikova een foto van een boottripje in de Amerikaanse stad Miami waar ze samen met Iglesias en haar kinderen geniet van de zon. Kournikova kreeg eerde al tweeling Lucy en Nicolas samen met Iglesias en daar kwam later ook dochter Mary nog bij. In december 2025 werden Kournikova en Iglesias ouders van hun vierde kind. De naam van hun zoon hielden ze geheim, maar bij de foto zet de oud-tennisster die toch. De zoon van Kournikova en Iglesias heet Romeo en is inmiddels dus vier maanden oud.

Kournikova is normaal gesproken niet heel happig op het delen van foto's van haar kinderen. De laatste keer was bijvoorbeeld tijdens Halloween, toen ze zelf als eend verkleed ging en haar kinderen als pompoenen. Iglesias treedt nog altijd veel op en is op dit moment bijvoorbeeld bezig met zijn toer door de Europese Balkan.