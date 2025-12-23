Lange tijd was Anna Kournikova niet weg te denken uit de media, maar de laatste jaren leefde de 44-jarige voormalig tennisster een relatief anoniem leven. De Russische staat echter weer volop in de spotlights, want samen met de wereldberoemde popster Enrique Iglesias deelde ze deze week prachtig nieuws.

Kournikova stopte in 2003 als tennisster en was toen al een tijdje samen met Iglesias. De twee ontmoetten elkaar toen de Russische ex-tennisster meespeelde in een videoclip van de zanger. De vonk sprong over in 2001 en 24 jaar later is het vuur tussen de twee beroemdheden nog niet gedoofd. Sterker nog, die lijkt heftiger dan ooit te branden, want Kournikova is afgelopen week bevallen van haar vierde kindje met Iglesias (50).

Dat maakt de voormalig tennisster samen met de Spanjaard bekend via Instagram. De twee hebben hun nieuwste aanwinst op 17 december mogen begroeten, maar delen het nieuws dus pas enkele dagen later. "My sunshine", zetten Kournikova en Iglesias als tekst bij een foto van de pasgeboren baby. Over de naam en het geslacht laten ze niets los.

Het wereldberoemde koppel kreeg eerder dus al drie kinderen. In 2017 beviel Kournikova van een tweeling (één zoon en één dochter) en in 2020 kregen ze samen nog een dochter. Hoewel het stel al 24 jaar samen is, zijn ze overigens niet getrouwd.

'Mooiste tennisster ter wereld' stopte op jonge leeftijd

Kournikova brak als tennisster al op 16-jarige leeftijd door toen ze in 1997 bij haar debuut op Wimbledon de halve finales haalde. Ze wist drie jaar later de achtste plek op de wereldranglijst te noteren, maar die prestatie op het heilige gras in Londen zou ze in haar carrière nooit meer evenaren.

Als dubbelspeelster had ze dan ook meer succes, want ze won tweemaal de Australian Open en stond in 1999 op de eerste plek van de wereldranglijst. De loopbaan van Kournikova duurde door rugproblemen echter heel kort, want in 2003 ging ze op 21-jarige leeftijd met pensioen.

Hoewel haar prestaties dat niet doen vermoeden, groeide ze toch uit tot de onbetwiste ster van het vrouwentennis. Ze was voornamelijk populair bij fans van het mannelijk geslacht en daar leek ze geen problemen mee te hebben, want ze schitterde regelmatig in fotoshoots. Ze stond onder meer in een bikini in de bekende Swimsuit Edition van het blad Sports Illustrated en die beelden vonden dan ook gretig aftrek. Het blad FHM riep haar in 2002 zelfs uit tot de 'mooiste vrouw ter wereld'.

Zanger Iglesias

De partner van de Russische ex-tennisster is mogelijk nóg bekender. Iglesias is de zoon van de wereldberoemde zanger Julio en bleek over dezelfde talenten als zijn vader te beschikken. Eind jaren '90 brak hij definitief door met het nummer Bailamos. Het lijkt sindsdien niet eens meer uit te maken wat voor muziek hij maakt, want nagenoeg elk nummer dat hij sindsdien uit heeft gebracht, werd een regelrechte hit.