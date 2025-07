Goran Ivanisevic ligt onder vuur in de tenniswereld. De Griekse coach was openlijk kritisch op zijn pupil Stefanos Tsitsipas na diens vroege uitschakeling op Wimbledon. Patrick Mouratoglou vindt het niet kunnen dat Ivanisevic zijn speler zo aanpakte.

Tsitsipas heeft het al maanden erg lastig met zijn vorm. Op Roland Garros moest hij ook al vroeg naar huis door zijn 3-0 verlies tegen Matteo Gigante en ook op Wimbledon ging het weer mis. Na zijn eerste ronde tegen Alex Michelsen zat het toernooi er voor Tsitsipas al weer op. De voormalig top 10-speler won al heel lang geen toernooi meer en dat zorgde voor kritiek van zijn trainer.

"De wil is er wel, maar hij doet niets om zijn spel te verbeteren. Tenminste ik kan niet zien dat hij zijn best doet. Stefanos moet een oplossing vinden voor zijn rug. Ik heb in mijn hele leven nog nooit een speler gezien die zo onvoorbereid is", zei Ivanisevic tegen Sport Klub over Tsitsipas.

'Lijkt alsof hij zich schaamt'

Mouratoglou, oud-coach van onder andere Serena Williams, werd gevraagd naar zijn mening over de uitbrander van Ivanisevic. Daar was hij bijzonder duidelijk over. "Het lijkt erop dat hij zich schaamt voor de prestaties van Tsitsipas. Hij wil zichzelf distantiëren van zijn wanprestaties en zeggen dat het niet aan hem ligt, maar dat zijn pupil niet goed genoeg is. Voor mij is dat juist pijnlijk om te zien dat hij er zo instaat."

"Er straalt totaal geen vertrouwen van uit. Je slacht een speler publiekelijk af", gaat Mouratoglou verder. "Toen Ivanisevic deze baan aannam, wist hij waarschijnlijk al dat Tsitsipas niet op het beste punt in zijn carrière zit. Hij weet dat dit een slecht moment is en het is geen verrassing als je naar de resultaten van Tsitsipas kijkt dit jaar. Dit soort dingen kunnen slecht gedrag aanwakkeren en je wilt juist dat het de goede kant op gaat."