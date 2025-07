Tennisser Stefanos Tsitsipas zit in een diep dal zowel op de baan, als daarbuiten. Hij lijkt er met zijn hoofd niet helemaal bij te zijn, merkte ook zijn coach Goran Ivanisevic op na zijn uitschakeling op Wimbledon. Zij harde woorden werden met verbijstering aangehoord.

De 53-jarige coach van Tsitsipas, haalde hard uit naar zijn pupil. "Nog nooit in mijn leven heb ik zo'n onvoorbereide speler gezien", aldus de Kroaat. Oud-wereldtoppers Lindsay Davenport en Jim Courier reageerden verbaasd op de uitspraken.

Tsitsipas (26), voormalig nummer 3 van de wereld en momenteel teruggevallen naar plaats 26, beleeft al anderhalf jaar een moeilijke periode. Geplaagd door blessures, privéperikelen en familieproblemen, lijkt de Griek de weg kwijt te zijn.

Hij gaf op in de eerste ronde van Wimbledon bij een stand van 6-3, 6-2 tegen Valentin Royer. Na afloop verklaarde hij in de persconferentie dat hij er doorheen zat. "Dit is waarschijnlijk de moeilijkste situatie die ik ooit heb meegemaakt. Het is een aanhoudend probleem dat niet snel lijkt te verdwijnen of verbeteren", doelend op een rugblessure.

Kritiek

De Griek noemde de samenwerking met Ivanisevic een lichtpuntje, maar zijn coach denkt daar anders over. "Het is simpel, maar niet makkelijk. Ik heb vaak met hem gesproken. Als hij een paar zaken buiten de tennisbaan oplost, maakt hij een kans om terug te keren naar waar hij hoort. Hij is te goed om buiten de top 10 te staan", zei de voormalig nummer 2 van de wereld in een interview met Sport Klub.

"Hij wil wel, maar doet er niets voor. 'Ik wil, ik wil', maar ik zie geen vooruitgang. Ik was geschokt, nog nooit heb ik zo'n onvoorbereide speler gezien. Met mijn knie ben ik drie keer zo fit als hij. Dat is behoorlijk erg", voegde Ivanisevic eraan toe.

De scherpe woorden van de Wimbledon-kampioen van 2001 verbaasden oud-nummer 1's van de wereld Lindsay Davenport en Jim Courier.

'Dit hoor je een coach niet zeggen'

"Eerlijk gezegd, ik heb een paar keer gevraagd of het een grap was", zei Courier in de studio van Tennis Channel. "Je hoort een coach dit gewoon niet zeggen. Hoezeer Goran ook de waarheid spreekt, je verwacht dat coaches wat voorzichtiger zijn met dit soort opmerkingen", aldus de viervoudig Grand Slam-kampioen.

"Hij had het over Tsitsipas' fysieke gesteldheid en dat zijn rug een probleem was dat hij niet opgelost kreeg. Goran zei dat hij zelf fitter is: 'Mijn knie is slecht, maar ik ben nog steeds beter dan hij met zijn rug'. Ik zou graag de toon willen horen die hij gebruikte, want daaruit kunnen we opmaken wat hij echt bedoelde", besloot de 54-jarige Courier, finalist op Wimbledon in 1993.

'Vreemd dat hij nu zo openhartig is'

Ook Lindsay Davenport (49) reageerde op de situatie. "Toen ik het hoorde, dacht ik dat ze niet meer samenwerkten. Natuurlijk mis je de context, maar het is sowieso complex om met Tsitsipas te werken, die zijn hele carrière door zijn ouders is gecoacht", aldus de drievoudig Grand Slam-kampioene, die in 1999 Wimbledon won.

Relatiebreuk

"Het gerucht gaat dat hij en Badosa uit elkaar zijn", een bericht dat in Spanje door het tijdschrift Hola is bevestigd. Tsitsipas was sinds 2023 samen met Spaanse tennisster Paula Badosa. "Er speelt veel en om dan in die situatie te stappen..."