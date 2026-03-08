Novak Djokovic heeft zich op opvallende wijze geplaatst voor de volgende ronde van het prestigieuze tennistoernooi van Indian Wells. De Servische tennislegende kende een moeizame start tegen de Pool Kamil Majchrzak en zorgde halverwege de partij zelfs voor een opmerkelijk moment. Tijdens een slopende rally moest de zichtbaar vermoeide Djokovic plots naar de zijkant van de baan om over te geven.

De 38-jarige Serviër begon stroef aan zijn eerste wedstrijd in Californië. Majchrzak speelde onbevangen en zette Djokovic vanaf de baseline stevig onder druk. Dat leverde de Pool ook succes op: hij brak vroeg in de wedstrijd en trok de eerste set met 6-4 naar zich toe.

In de tweede set kantelde het duel volledig. Djokovic begon zijn ritme te vinden en speelde een stuk agressiever dan in het begin van de partij. Majchrzak kon het tempo van de Serviër niet meer bijbenen, waarna Djokovic overtuigend met 6-1 langszij kwam.

Djokovic moet lange rally bekopen

Het meest opvallende moment volgde vervolgens in de derde set. Bij een stand van 30-30 in de eerste game vochten beide spelers een slopende rally van maar liefst veertig slagen uit. Kort daarna liep Djokovic naar de zijkant van de baan en dook hij achter de boarding. Volgens tenniswebsite Punto de Break moest de Serviër daar overgeven, buiten het zicht van het publiek.

Het incident leek Djokovic echter niet uit zijn concentratie te halen. Hoewel hij die eerste game van de beslissende set nog verloor, schakelde de Serviër daarna een versnelling hoger. Met hernieuwde agressie nam hij het initiatief over en brak hij het verzet van Majchrzak. De Serviër trok de partij na ruim twee uur tennis naar zich toe met 4-6, 6-1 en 6-2 en voorkwam zo een nieuwe vroege uitschakeling in Indian Wells.

'Het is hier al een tijdje lastig voor mij'

Na afloop erkende Djokovic dat het toernooi hem de laatste jaren vaker problemen bezorgt. "Het is hier al een tijdje lastig voor mij, vooral in de beginfase van het toernooi", zei hij in zijn interview op de baan. "Ik ben blij dat ik deze uitdaging heb kunnen overwinnen."

Ook de omstandigheden maakten het volgens de vijfvoudig toernooiwinnaar niet eenvoudig. "De wind hier is een van de lastigste op de Tour", zei Djokovic. "De windvlagen veranderen constant van richting en dat maakt het moeilijk om ritme te vinden."

Indian Wells

Door de overwinning bereikt Djokovic de derde ronde van Indian Wells. Daar wacht een ontmoeting met de Amerikaan Aleksandar Kovacevic, terwijl de Serviër hoopt eindelijk weer eens ver te komen op het toernooi dat hij voor het laatst wist te winnen in 2016.