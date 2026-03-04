Aryna Sabalenka heeft vlak voor het belangrijke toernooi van Indian Wells wel iets heel bijzonders meegemaakt. De beste tennisster ter wereld maakt dat samen met haar geliefde via sociale media bekend.

Sabalenka heeft sinds 2024 een relatie met Georgios Frangulis. De Braziliaanse zakenman met Griekse roots moedigt zijn partner regelmatig aan bij toernooien en in aanloop van het WTA 1000-toernooi in Indian Wells had hij een bijzondere verrassing in petto voor Sabalenka. De Belarussiche tennisster deelt op haar Instagram namelijk een video waarop het aanzoek van Frangulis te zien is.

Daar heeft hij flink voor uitgepakt, want er staan heel veel kaarsen en bloemen om het koppel heen. Het is niet te horen wat de twee precies tegen elkaar zeggen, maar het moge duidelijk zijn dat ze zijn vraag met 'ja' heeft beantwoord. "Jij en ik, voor altijd", schrijft de viervoudig grandslamkampioene bij de video van hun verloving.

Sabalenka plaatste later nog een video van haar hand met de verlovingsring. Het lijkt erop dat ze door de setting al wist wat Frangulis aan haar zou gaan vragen. "Nou, ik had natuurlijk geen idee wat er zou gaan gebeuren vanavond", schrijft Sabalenka met enig gevoel voor humor bij de beelden.

Sabalenka hintte eerder al op verloving

Het lijkt erop dat Frangulis goed geluisterd heeft naar zijn partner, want Sabalenka hintte eerder dit jaar al op een aanstaand huwelijk. Dat deed de Belarussische nadat ze het WTA-toernooi van Brisbane had gewonnen. Sabalenka gaf toen een speech en had een bijzondere boodschap voor Frangulis: "Bedankt aan mijn vriend, hopelijk kan ik je straks iets anders noemen. Laten we er wat extra druk achter zetten."

Indian Wells

Sabalenka doet komende week mee aan het WTA 1000-toernooi van Indian Wells. De nummer 1 van de wereld is een echte hardcourtspecialist, maar slaagde er nog nooit in om dat toernooi te winnen. Vorig jaar verloor ze de finale van Mirra Andreeva.

Voor de Belarussische wordt het haar eerste toernooi sinds de Australian Open. Op het eerste grandslamtoernooi van het jaar haalde Sabalenka zonder een set te verliezen de finale, maar in de eindstrijd bleek Elena Rybakina te sterk.