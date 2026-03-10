Novak Djokovic staat voor het eerst sinds 2017 weer in de achtste finales van het masterstoernooi van Indian Wells, maar de Serviër liet nog zeker niet zijn beste spel zien. Dat heeft mogelijk een medische oorzaak, want Djokovic deed een zorgelijke bekentenis na zijn zege in de derde ronde.

Djokovic bereikte de achtste finales door Kamil Majchrzak en Aleksandar Kovacevic aan de kant te schuiven, maar makkelijk ging dat niet. De Serviër maakte geen beste indruk en beide tennissers wisten verrassend een set af te snoepen van de 24-voudig grandslamkampioen. Mogelijk komt dat door een blessure bij de tennislegende.

"Ik heb de afgelopen weken last gehad van mijn onderarm en heb geprobeerd erdoorheen te komen", erkende Djokovic bij Tennis Channel na zijn overwinning op Kovacevic. "Het is een beetje vreemd: hoe meer ik serveer, hoe beter ik me voel, maar het komt en gaat als ik het koud krijg."

“Als ik vijf of zes minuten niet serveer, dan voelen de eerste paar services van die game een beetje pijnlijk aan. Ik werk eraan. Het is niet iets wat ik nog nooit eerder heb meegemaakt. Het hoort er nu eenmaal bij als je op dit niveau tennist, maar over het algemeen voelt mijn lichaam goed. Hopelijk wordt het elke dag beter.”

Clash met titelverdediger

Dat is te hopen voor hem, want de Serviër treft woensdag in de achtste finales titelverdediger Jack Draper. Djokovic won vijf jaar geleden hun enige onderlinge duel, maar de Brit was toen nog maar een schim van de speler die hij nu is. "Het wordt er niet makkelijker op...", reageerde hij op die aanstaande clash.

"Hij speelt weer op een heel hoog niveau, maar ik hou van die uitdaging. Dat is een van de belangrijkste redenen waarom ik hier nog steeds ben en met deze jonge gasten concurreer. Ik wil zien hoe ze me verslaan, als ze dat al kunnen, en dat motiveert me elke dag om beter te worden en mezelf en anderen te bewijzen dat ik nog steeds op hoog niveau kan spelen", aldus Djokovic.