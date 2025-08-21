Oud-toptennisster Serena Williams is flink afgevallen. De 43-jarige heeft aan People onthuld dat ze daarvoor het afslankmedicijn GLP-1 heeft gebruikt. "Ik voel me geweldig."

Inmiddels is ze 14 kilo afgevallen. "Ik voel me goed en gezond", zegt Williams. "Ik voel me licht, fysiek en mentaal." Na de geboorte van haar eerste dochter Alexis Olympia begon voor de voormalig nummer één van de wereld haar strijdt met haar gewicht. Haar lichaam veranderde na de zwangerschap.

"Het lukte nooit om af te vallen, wat ik ook deed en hoe veel ik ook trainde", legt ze uit. "Het was vreemd omdat ik zo hard werkte. Ik at gezonder dan ooit en toch behaalde ik niet mijn doelen." Door haar topsportervaring was ze het gewend om aan haar lichaam te werken. "Daarom was het heel frustrerend dat ik alles hetzelfde deed, maar dat getal op de weegschaal niet veranderde. Net als hoe mijn lichaam eruit zag."

Afslankmedicijn

In 2023 beviel Williams van haar tweede dochter, Adira River. Daarna dacht de voormalig olympisch kampioene dat ze 'nooit meer haar oude figuur terug zou krijgen'. Tot ze de hulp inschakelde van het afslankmedicijn GLP-1. "Het was makkelijk te verkijgen en nu ben ik al 14 kilo afgevallen."

Daardoor voelt ze zich weer fit. "Ik kan veel meer doen en ben actiever", vertelt ze. "Ik heb meer energie. Dat is geweldig." Ze benadrukt wel dat het naast het gebruik van de medicatie ook belangrijk is om te blijven trainen en gezond te blijven eten."

Kritiek

Williams liet het resultaat van haar afvaltraject al eerder zien op sociale media. Toen kwam er veel kritiek op haar uiterlijk. Onder een van haar sportfoto's plaatst een fan bijvoorbeeld de reactie: 'Je was perfect zoals je was..' Een andere Instagram-gebruiker gaat nog verder en gelooft zelfs niet dat Williams haar afvalproces op een natuurlijke manier heeft gedaan. 'Het is zo duidelijk te zien wanneer iemand injecties gebruikt voor het verliezen van gewicht. Geen probleem, maar dan moet je het niet laten lijken alsof het allemaal gekomen is door het werken in de sportschool.'

TMZ Sports vroeg haar naar de reacties toen ze vorige week Hotel Fouquet in New York uitliep. "Je voelt je goed als je er goed uitziet toch? Maar iedereen heeft een goed lichaam", was het duidelijke antwoord van de 23-voudig grandslamwinnares.