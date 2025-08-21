Het gaat al maanden over Emma Raducanu en Carlos Alcaraz. De twee toptennissers vormden bij het gemengd dubbeltoernooi van de US Open een koppel. Het is de vraag of Raducanu en Alcaraz ook samen zijn op liefdesgebied.

De Spanjaard Alcaraz kwam met wat vertraging in New York. Hij won het masterstoernooi van Cincinnati, alleen door extreem weer liep het speelschema daar flink uit. Met Raducanu deed hij mee aan het nieuwe showonderdeel van de US Open, voorafgaand aan het hoofdtoernooi. Dat liep uit op een sof; in de eerste ronde waren de Brit Jack Draper en Jessica Pegula uit de Verenigde Staten te sterk.

Lachende gezichten

Ondanks de 2-4 2-4 genoten Alcaraz en Raducanu zichtbaar samen op de baan. Er werd veel gelachen door het Spaans-Britse koppel en ze deelden er volop foto's van op Instagram. "Gek!! Bedankt partner, heb zoveel plezier gehad", schreef Raducanu bij een fotoreeks op het sociale medium. Alcaraz reageerde: "Ben nog steeds aan het wachten op die Spaanse woorden... Bedankt partner!" Hij sloot af met een rood hartje.

Op de foto's die Raducanu deelde op Instagram is te zien hoeveel lol de twee hadden. Dat valt fans ook op. "Jullie verloren de wedstrijd, maar jij en Carlos hebben mijn hart veroverd", schreef iemand. "Emmalitos", was de koosnaam van de fan voor het tenniskoppel. En: "Die knuffel in de vijfde foto duurde twee minuten." Een ander verwees naar de populaire serie How I Met Your Mother: "En kinderen, dit is hoe ik jullie moeder ontmoette."

Geen liefdeskoppel

Waar veel fans graag zien dat Alcaraz en Raducanu op liefdesgebied een setje gaan vormen, is dat (nog) niet het geval. Dat onthulde Mark Petchey, de voormalige coach van de Britse, tegenover OLBG. "Ze zijn gewoon goede vrienden", stelde hij. "Natuurlijk weet ik dat er geruchten zijn dat ze samen uitgaan. Dat is niet het geval. Ze zijn gewoon goede vrienden. De realiteit is dat ze er alleen zijn om te tennissen."

Enkelspel

De onderlinge chemie voedt de geruchten in ieder geval. Het zal elke keer in de media opduiken als Raducanu en Alcaraz deze US Open nog samen worden gezien. Toch gaat de focus nu op het enkelspel voor beiden. Raducanu en Alcaraz hebben in ieder geval één ding: ze wonnen allebei in New York hun eerste grandslam.

