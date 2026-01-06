De meeste tennissers halen het niet om op hun veertigste nog actief te zijn als prof, maar Venus Williams laat zien dat niets onmogelijk is. De 45-jarige tennislegende maakte dinsdag namelijk haar opwachting bij een WTA-toernooi in Nieuw-Zeeland. Dat liep helaas niet goed af.

Williams maakte in 1994 haar debuut in het profcircuit en 32 jaar later is ze nog altijd actief als tennisster. De zevenvoudig grandslamwinnares kreeg een wildcard voor het toernooi van Auckland en kwam daar dinsdag in de eerste ronde in actie tegen Magda Linette, de Poolse nummer 52 van de wereld.

Dat was voor Williams haar allereerste partij als getrouwde vrouw. Ze stapte onlangs namelijk in het huwelijksbootje met Andrea Preti. De Amerikaanse, die maandag samen met Elina Svitolina al in het dubbelspel had verloren, kon het begin van haar 33e (!) jaar als prof echter niet opluisteren met een zege.

Staande ovatie na nederlaag

Williams snoepte wel een set af van Linette, maar de Poolse bleek uiteindelijk in de beslissende derde set meer in de tank te hebben. Linette verloor haar vorige twee partijen tegen Williams en zei onder de indruk te zijn van haar tegenstander. "Ze bewoog heel goed en raakte de ballen goed", aldus Linette. Williams kreeg na de partij een staande ovatie van het publiek.

Voor Williams betekende het haar vijfde nederlaag op rij sinds ze in juli 2025 na ruim een jaar afwezigheid in Washington haar comeback maakte. Ze won daar verrassend haar eerste partij, maar kon dat kunststukje dus nooit meer herhalen.

Wildcard Australian Open

Williams krijgt al snel een nieuwe kans om weer een wedstrijd te winnen, want ze ontving onlangs een wildcard voor de Australian Open. Ze wordt daarmee de oudste vrouw ooit die aan het grandslamtoernooi meedoet. Williams boekte in het verleden mooie resultaten in Melbourne. Ze haalde in 2003 en 2017 zelfs de finale, maar verloor die beide keren van haar jongere zus Serena.