Venus Williams is 2026 gestart met geweldig nieuws. De 45-jarige tennislegende heeft een wild card gekregen voor de Australian Open en daarmee schrijft ze geschiedenis.

Via de officiële kanalen maakte de Australian Open bekend dat Williams een van de wildcards krijgt voor het eerste Grand Slam-toernooi van het jaar. Voor de Amerikaanse goed nieuws, want eerder kreeg ze ook al een wildcard voor de Auckland Classic. Dat toernooi wordt gezien als de voorbereiding op de Australian Open. De eerste Grand Slam gaat op 18 januari van dit jaar officieel van start met Williams dus op de baan.

Voor Williams is de Australian Open een nieuwe hoofdstuk dat wordt toegevoegd aan haar comeback. De Amerikaanse tennislegende mocht vorig seizoen met een wildcard meedoen aan de Cincinnati Open en opeenvolgend ook aan de US Open. Op het eerste toernooi won ze nog van Peyton Stearns om vervolgens uitgeschakeld te worden door Magdalena Frech. Daarna was het op de US Open na één ronde klaar omdat ze in haar eerste wedstrijd verloor van Karolina Muchova.

Historie

Williams schrijf ook nog eens historie als ze aan de start verschijnt van de Australian Open. Bij deelname is de Amerikaanse met haar 45 jaar de oudste vrouwelijke deelnemer ooit die meedoet aan de Grand Slam. Op haar Instagram reageert ze vol trots op de wildcard die ze heeft ontvangen. "Ik zie jullie dit jaar op de Australian Open", zet de Amerikaanse bij een story van de organisatie van de Grand Slam.

Privéleven

In haar privéleven heeft Williams ook een heel fijn jaar achter de rug. Naast haar wildcard op de US Open stapte ze in 2025 ook in het huwelijksbootje. Williams trouwde met haar inmiddels echtgenoot Andrea Preti. De Italiaan is bekend vanwege zijn werk als model en acteur. Van haar zus, tevens een tennisicoon, Serena Williams kreeg ze een fantastisch huwelijkscadeau. Zij gaf Venus een prachtig jacht cadeau. In totaal duurde de bruiloft vijf dagen en waren er diners en een sportieve middag.