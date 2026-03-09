Venus Williams keerde afgelopen zomer weer terug op de tennisbaan en de 45-jarige legende deed deze week ook mee aan het grote toernooi van Indian Wells. De Amerikaanse strandde in het enkelspel in de eerste ronde, maar zou ook nog meedoen aan het dubbelspel. Dat is door een blunder van het toernooi echter uiteindelijk niet het geval geweest.

Williams had al anderhalf jaar niet meer op de baan gestaan, maar keerde in juli vorig jaar plotseling weer op bij het WTA-toernooi van Washington. Daar maakte ze op 45-jarige leeftijd haar rentree en dat bleek niet eenmalig. Meerdere toernooien gaven Williams sindsdien een wildcard en dat was ook in Indian Wells het geval.

Haar avontuur duurde echter maar erg kort, want ze verloor tegen Diane Parry voor de achtste keer op rij een partij in het enkelspel. Het dubbelspel restte vervolgens nog, want ook daar had Williams samen met haar 22 jaar jongere partner Leylah Fernandez een wildcard voor ontvangen.

Enorme blunder organisatie

Tenminste, dat was wel wat het toernooi een maand geleden naar de buitenwereld toe communiceerde. Toen de loting deze week naar buiten kwam, ontbraken Williams en Fernandez echter. Dat bleek niets te maken te hebben met een blessure of een andere reden vanuit de speelsters, maar wel met een blunder van het toernooi zelf.

Dat bevestigt de organisatie in een statement tegenover Open Court: "Het toernooi heeft een fout gemaakt en verzuimd de wildcard voor Williams en Fernandez te certiferen voordat de loting plaatsvond. We hebben met de supervisor de mogelijkheden bekeken, maar omdat de loting al was gedaan, kon de fout niet meer gecorrigeerd worden."

Eerder succes op US Open

Het was ongetwijfeld een flinke tegenvaller voor het duo, want Williams en Fernandez deden vorig jaar met veel succes mee aan de US Open. Ondanks hun enorme leeftijdsverschil bleken ze goed op elkaar ingespeeld. Williams en Fernandez wisten verrassend de kwartfinales te halen, maar daarin eindigde hun avontuur.