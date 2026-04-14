Anastasia Potapova zou eigenlijk meedoen aan het WTA-toernooi in Rouen, maar de Oostenrijkse toptennisster slaat het Franse 125-puntentoernooi over. Dinsdag zou ze in de eerste ronde tegen Anna Blinkova spelen, maar er ging een streep door die loting.

De tennissende vriendin van de Nederlander Tallon Griekspoor beleefde een droomweek in haar nieuwe thuisland Oostenrijk. Sinds haar paspoortwissel van Russische naar Oostenrijkse speelde ze nog niet in het Alpenland. Tot het WTA-toernooi van Linz. Daar haalde ze met goed spel zelfs de finale, maar verloor ze die van topspeelster Mirra Andreeva.

'Dat hebben we besloten'

Zaterdag 11 april was die finale en het toernooi in Rouen begon meteen de maandag erna. Te kort dag voor Potapova en haar team om mee te doen, gaf ze na afloop van Linz aan. "Ik zal helaas niet naar Rouen gaan. Mijn team en ik hebben besloten dat het belangrijker is om een paar dagen vrij te nemen en iets eerder naar Madrid te gaan." Potapova speelde vorig jaar rond deze tijd in Stuttgart en moest na een ronde opgeven. Die punten verliest ze dus nu op de ranking. Haar wedstrijd tegen nummer 1 van de wereld Aryna Sabalenka ging toen niet door.

Masters-toernooi van Madrid

Die keuze is niet zo gek, want tijdens het Masters-toernooi in de Spaanse hoofdstad zijn liefst 1000 punten te verdienen voor de wereldranglijst en een gigantisch bedrag aan prijzengeld. Op 21 april beginnen de kwalificaties van het twee weken durende toernooi bij de vrouwen en mannen. Er ligt zo'n acht miljoen euro klaar om verdeeld te worden over de deelnemers en Potapova hoopt daar deelgenoot van te worden.

Stijging op wereldranglijst

De 25-jarige Oostenrijkse pakte dankzij haar finale in Linz veel punten voor de WTA-ranking en is nu de nummer 54 van de wereld. Met een goed resultaat in Madrid kan ze zomaar opklimmen naar haar beste positie ooit. Ze was ooit de nummer 21 van de wereld.

Tallon Griekspoor in München

Ondertussen speelde haar vriend Griekspoor in het Duitse München op gravel. Hij nam het in de eerste ronde op tegen de Canadees Denis Shapovalov, een voormalig top-tienspeler. Sinds zijn niet gespeelde finale in Dubai eind februari speelde hij pas twee duels. Een blessure hield hem aan de kant en in Marrakech en Monte Carlo verloor hij bij zijn rentree meteen in de eerste ronde van Fransmannen: Gaël Monfils en Luca van Assche. Dat was ook in Duitsland het geval.