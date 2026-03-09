Novak Djokovic is opnieuw met de schrik vrijgekomen bij het masterstoernooi van Indian Wells. De Amerikaan Aleksandar Kovacevic dwong zijn jeugdheld tot het uiterste, maar kon de klus uiteindelijk niet klaren.

Djokovic won het toernooi van Indian Wells al vijf keer, maar sinds hij in 2016 voor het laatste de titel pakte, wist hij nooit meer de kwartfinales te halen. vorig jaar strandde hij zelfs al in de tweede ronde door een nederlaag tegen Botic van de Zandschulp.

Ook bij deze editie had de Serviër opstartproblemen, want in zijn eerste partij in Indian Wells had hij het tegen de Pool Kamil Majchrzak verrassend lastig en leverde hij zelfs een set in. Dat overkwam de 24-voudig grandslamkampioen maandag opnieuw tegen de 27-jarige Kovacevic.

Bijzonder duel voor 'jeugdheld' Djokovic

Dat was een bijzonder duel voor de Amerikaanse tennisser met Servische roots, want Djokovic is zijn jeugdidool. Kovacevic bezocht in 2005 de US Open en zag daar Djokovic spelen tegen Gaël Monfils. Dat was voor hem aanleiding om te beginnen met tennissen en maandag mocht hij het alweer voor de tweede keer in zijn loopbaan opnemen tegen Djokovic.

Waar hij bij hun vorige ontmoeting op Roland Garros drie jaar geleden nog kansloos was, kon hij zich deze keer goed meten met Djokovic. Wel pakte de Serviër de eerste set dankzij een vroege break, maar in de tweede set had hij helemaal niets in te brengen.

Kovacevic wist in de beslissende set goed bij te blijven, maar de zenuwen namen uiteindelijk toch de overhand. Toen hij bij een 5-4 achterstand serveerde om in de partij te blijven, ging het mis: 4-6, 6-1, 4-6.

Mogelijke clash met titelverdediger

Djokovic staat met zijn zege voor het eerst sinds 2017 in de achtste finales van het eerste masterstoernooi van het jaar. De Serviër neemt het daarin op tegen de winnaar van het duel tussen Francisco Cerundolo uit Argentinië en de Britse titelverdediger Jack Draper.