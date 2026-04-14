Andre Agassi en zijn vrouw Steffi Graf kennen we natuurlijk vooral als voormalig toptennissers. De twee hebben een palmares waar je u tegen zegt. Maar inmiddels zijn Agassi en Graf zeer bedreven in een andere sport. En daar zijn ze onlangs in de prijzen gevallen.

Andre Agassi en Steffi Graf wonnen op de tennisbaan allebei zo goed als alles dat er te winnen valt. Beide atleten stonden lange tijd bovenaan de wereldranglijst en bovendien wonnen ze bij elkaar opgeteld een astronomisch hoog bedrag aan Grand Slam-titels. Inmiddels zijn ze al een tijdje gestopt met proftennis, maar stilzitten is er voor zowel Agassi als zijn vrouw Graf nog lang niet bij. Zij zijn inmiddels zeer bedreven in een andere sport.

Waar in Europa, en veel Spaanstalige landen, padel razendpopulair is, geldt dat in mindere mate in de Verenigde Staten. Daar spelen veel sportliefhebbers tegenwoordig pickle ball. Het is nu zelfs al de snelst groeiende sport ter wereld. En echte topsporters houden nou eenmaal niet van verliezen. Zo ook Agassi en Graff niet, die onlangs in de prijzen vielen.

Om de sport nog verder te laten groeien, heb je natuurlijk bekende uithangborden nodig. En wie beter bij een racketsport dan twee voormalig grootmachten uit het tennis. Daarom waren Agassi en Graf afgereisd naar Azië om in actie te komen op de Titans Tour. Dat ging de Amerikaan en zijn Duitse partner behoorlijk goed af. Zij wonnen het toernooi namelijk, en kregen een mooie beker in ontvangst.

Op Instagram deelt tennisicoon Agassi een aantal foto's van het toernooi vanuit de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur. "En daarmee zit de Titans Tour erop. Het doet me zoveel plezier om de liefde voor pickleball wereldwijd te zien, en deze reis heeft alle verwachtingen overtroffen", begint de 55-jarige Amerikaan bij een reeks foto's van hem en Graf met onder meer een grote beker. Ook zijn er veel fans te zien die speciaal zijn langsgekomen om kennis te maken met zowel de sport als hun helden.

"Van Kuala Lumpur tot Beijing was de energie ongelooflijk…", vervolgt Agassi. "En we hebben zelfs een wereldrecord gebroken tijdens deze reis (de hoogste pickleballwedstrijd ooit in een gebouw). Dank aan de atletenfamilie voor het feit dat ik elke dag weer iets nieuws heb geleerd." Extra bijzonder was de wedstrijd die Agassi speelde op de 118de verdieping van een gebouw in Kuala Lumpur. Zowel hij als zijn vrouw hebben een toptijd meegemaakt, en hebben pickle ball andermaal op de kaart gezet.