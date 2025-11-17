Boris Becker en Alexander Zverev zullen geen vrienden meer worden en hun vete heeft weer een nieuw hoofdstuk gekregen. De oud-topspeler heeft in de Duitse media weer uitgehaald naar toptennisser Zverev en zijn team.

Becker werkte een korte periode samen met Zverev, maar sindsdien hebben de twee al vaker met modder naar elkaar gegooid. Zo zei de oud-speler dat hij Zverev 'helemaal niks vindt' en dat 'wereldklasse er anders uitziet'. Ook vond hij het maar apart dat de topspeler altijd zijn ouders en broer in zijn box heeft zitten tijdens de grote wedstrijden. Zverev was daar niet echt van gediend en hij sloeg terug naar het veelbesproken tennisicoon. Zo zei hij dat Becker een 'aandachtszoeker' is.

'Er is geen coach die die omgeving in wil'

Becker heeft nu een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan die vete. De oud-speler was als expert actief voor de Duitse tv en hem werd gevraagd of Zverev geen nieuwe trainer nodig heeft. Becker vraagt zich af of er überhaupt wel een trainer in zou willen stappen. "Er is geen coach die die omgeving van vader, moeder en broer wil betreden." Zverev gaf al eens aan dat zijn vader altijd zijn belangrijkste coach zal blijven. Zijn moeder is al jaren lang zijn manager en ook zijn broer is er standaard bij op belangrijke evenementen.

Volgens Becker heeft de familie van Zverev te veel invloed op de spelers en is het voor andere trainers die niet uit de familie komen lastig om door te dringen tot de Duitser. De oud-topspeler is van mening dat Zverev een nieuwe omgeving nodig heeft en dat hij met nieuwe trainers moet gaan werken om een ontwikkeling in zijn spel te maken.

Vorm van Zverev

Zverev kreeg dit jaar een grote kans om nummer één van de wereld te worden tijdens de dopingschorsing van Jannik Sinner. Dat lukte het hem niet. Zverev is het seizoen geëindigd als nummer drie van de ATP-rankings. Op de ATP Finals, het laatste toernooi van het jaar, kwam hij niet door de groepsfase heen na een verlies tegen Felix Auger-Aliassime.