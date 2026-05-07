Er is het nodige te doen om Aryna Sabalenka. De Belarussische was behoorlijk uitgesproken over het prijzengeld van Roland Garros. Ze dreigt zelfs met een boycot. Toch heeft de tenniskampioene wel al haar outfit onthuld voor de Grand Slam op het Franse gravel. En die valt behoorlijk in de smaak.

Samen met andere tennisprofs uitte Sabalenka in een open brief haar 'diepe teleurstelling' over de miljoenen die klaarliggen in Parijs. "Wij geven een show. Zonder ons zouden er geen toernooien zijn, zonder ons zou er geen entertainment zijn. Ik denk dat we beter betaald zouden moeten worden", zei Sabalenka.

"Op een gegeven moment zullen we moeten boycotten als dat de enige manier is om onze rechten te verdedigen", vervolgde de speelster uit Belarus. Samen met de andere tennissers eiste ze bij de organisatoren van de vier Grand Slams een verhoging tot 22 procent. Roland Garros ging wel omhoog naar 61,7 miljoen. Dat was een stijging van 9,5 procent. "Ver verwijderd van de gevraagde 22 procent", vond ze.

Aryna Sabalenka kiest voor doorschijnende outfit op Roland Garros

Het is dus afwachten of Sabalenka daadwerkelijk naar Parijs afreist. Eerst werkt ze nog het Masterstoernooi van Rome af. In haar vrije tijd in Italië vond ze een geschikt moment om alvast haar outfit te showen die ze mogelijk draagt op Roland Garros. Dat deed Sabalenka via TikTok. Daar droeg de toptennisster een eenvoudige zwarte zijden top en rok.

Sabalenka imiteerde de klassieke zin uit de film The Incredibles toen ze vroeg: "Waar is mijn superpak?" Vervolgens bedekte ze de camera met haar hand, waarna de video overging naar haar in een opvallende, doorzichtige tennisjurk, die van felrood naar gitzwart overliep. Daarna danste de Belarussische sensueel in haar outfit.

"De tennisbaan is hier niet klaar voor", reageerde haar sponsor Nike. De video kreeg binnen een dag tijd bijna 1 miljoen weergaven. Het ontwerp van de outfit viel in de smaak bij fans; sommigen noemden het haar "beste outfit tot nu toe". Een fan reageerde: "Dit is een outfit voor een koningin."

Roland Garros 2026

Op maandag 18 mei begint Roland Garros. Zaterdag 7 juni is de vrouwenfinale. De 28-jarige won het grandslamtoernooi nog nooit. Vorig jaar boog ze haar hoofd in de finale tegen Coco Gauff uit de Verenigde Staten.

