Team Wereld heeft zondagnacht verrassend de Laver Cup gewonnen ten koste van Team Europa. Het team van captain Andre Agassi had dat met name te danken aan de Amerikaanse tennisser Taylor Fritz, die tot twee keer toe een absolute topspeler wist te verslaan.

Fritz versloeg op zaterdag Carlos Alcaraz al in een verrassend eenzijdige partij. In het eerste optreden van de Spanjaard sinds de US Open ging hij er in twee sets (6-3, 6-2) hard vanaf tegen de Amerikaan. Op dezelfde dag zorgde ook Alex de Minaur ook nog voor een zeer welkome zege. Hij was in twee sets véél te sterk voor de Duitser Alexander Zverev. De wedstrijd eindigde in 6-1 en 6-4 voor de Australiër.

Zondag volgden de laatste wedstrijden van het Laver Cup toernooi en Fritz was daar weer de beste. In San Francisco knalde de thuisspeler ook over Zverev heen. Fritz won met 6-3 en 7-6 van de Duitser en verzekerde Team Wereld daarmee van de zege.

Eerder op de dag had De Minaur zijn team al op matchpoint gezet door te winnen van de Tsjech Jakub Mensik. Alcaraz maakte het nog spannend door eerst zijn dubbelwedstrijd met Casper Ruud te winnen en vervolgens ook Francisco Cerundolo aan de kant te schuiven. Zverev moest daana winnen van Fritz om de kansen van Team Europa, maar de Amerikaan bleek te sterk.

Andre Agassi

De zege van Team Wereld betekende ook de eerste triomf voor Andre Agassi als teamcaptain. De Amerikaanse oud-topspeler debuteerde in San Francisco als trainer van het team en deed dat dus erg succesvol. Fritz vertelde na de zege ook al dat hij erg blij is met Agassi. "Als je de jongens op de bank ziet die er helemaal klaar voor zijn. Een legende van de sport als Agassi die uit zijn stoel springt om mij aan te moedigen. Dan is het onmogelijk om niet het vuur in je te hebben en alles te geven wat je hebt."

Fritz vertelde ook over het feest dat na de overwinning van de Laver Cup los ging barsten. "Wij gaan een hele leuke avond hebben. We gaan over een paar minuten zeker wat champagne ontkurken in de kleedkamer", zo vertelde Fritz tegenover ATP.