Andy Murray mag laten zien dat hij geleerd heeft van een grote fout vorig jaar. De Schotse ex-toptennisser doet namelijk weer mee aan een andere sport, waar hij bij zijn debuut een jarenlange traditie brak die normaal gesproken op flink wat kritiek kan rekenen. Omdat het zijn eerste keer was, waren de reacties nog mild. Maar nu zullen alle ogen weer op hem gericht zijn.

Murray, meervoudig Grand Slam- en olympisch kampioen op de tennisbaan, heeft zich weer ingeschreven voor het golftoernooi BMW Championship Pro-Am. Ook namen als oud-topverdediger John Terry en cricketspeler Ben Stokes zullen aan het populaire eendaagse toernooi mee gaan doen. Daar zullen ook zij zich aan de kledingvoorschriften willen houden.

Shirt in de broek

In het golf is het namelijk de ongeschreven regel dat spelers hun shirt in hun broek stoppen. Een memo die Murray in 2024 bij zijn debuut duidelijk gemist had. Als een van de weinige spelers liep hij met zijn shirt 'los', iets waar de traditionele golffans normaal gesproken erg scherp en uitgesproken over zijn.

Voor het goede doel

Maar omdat het Pro-Amtoernooi voor het goede doel is, werd hem de garderobefout wel vergeven. De 2025-editie van het toernooi vindt plaats van 9 tot en met 14 september op de golfbaan van Wentworth. Bekende sterren worden dan gekoppeld aan topgolfers en samen proberen ze het toernooi te winnen. Murray zou er verstandig aan doen om te leren van zijn 'fout' van vorig jaar en zijn shirt 'gewoon' in zijn broek te stoppen.

Tennislegende Andy Murray voelt zich vernederd na gênante vertoning: 'Dan moet ik ook nog zijn billen afvegen' Andy Murray heeft vier kinderen samen met zijn vrouw Kim. De voormalig toptennisser hoopte dat hij één van hen ook een grote tennisser kon maken, maar het lijkt erop dat hij in plaats daarvan een schaakwonder aan het opvoeden is.

Samenwerking met Novak Djokovic

Voor Murray is het een bijzonder jaar geweest. Ruim een half jaar geleden maakte hij bekend zijn voormalige rivaal Novak Djokovic te gaan trainen in zijn jacht op zijn 100ste toernooizege en zijn 25ste Grand Slam-titel. Maar na een paar maanden bleek de samenwerking al niet wat beide partijen ervan verwacht hadden. Zonder Murray in zijn kamp won de Servische toptennisser net na de break-up zijn 100ste toernooi, vlak voor Roland Garros. Op het komende Wimbledon, Murrays thuisbasis, is Djokovic weer zonder coach.

Wimbledon

Wimbledon gaat maandag 30 juni van start op het gras in Londen. In de voorbereidingstoernooien van Queen's werd het tennisstadion al naar Murray vernoemd, voor wat hij betekend heeft voor het Britse tennis. Vorig jaar probeerde Murray nog samen met zijn broer te dubbelen op Wimbledon, maar mislukte dat avontuur.