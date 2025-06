Tennislegende Andy Murray voelt zich vernederd na gênante vertoning: 'Dan moet ik ook nog zijn billen afvegen'

Andy Murray heeft vier kinderen samen met zijn vrouw Kim. De voormalig toptennisser hoopte dat hij één van hen ook een grote tennisser kon maken, maar het lijkt erop dat hij in plaats daarvan een schaakwonder aan het opvoeden is.

De Schot, die vorig jaar stopte met tennis, besteedt zijn tijd buiten de tennisbaan aan het schaken tegen zoon Teddy. Murray onthulde dat zijn zoontje de strategische sport al zo goed aan het leren is, dat hij regelmatig van hem verliest. In gesprek met de BBC vertelde Murray over de tijd die hij met zijn zoontje besteedt.

"Mijn zoontje van vijf is helemaal weg van schaken, en ik vind het erg leuk om dat met hem te spelen. Ik ben geen bijzonder goede schaker, maar ik heb een behoorlijk analytische geest en ik geniet van het spel en van het zien hoe hij leert."

'Moeilijk om te verliezen'

Maar ondanks dat Murray over een analytische geest beschikt, verliest hij al snel van zijn zoontje. Daar heeft de voormalig tennisser het niet makkelijk mee. "Het is moeilijk om te verliezen van een vijfjarige als hij je midden in de partij vraagt om zijn bips af te vegen. Hij gaat midden in de partij naar het toilet, en dan komt hij terug en verslaat me met schaken. Dat is vernederend, gezien mijn intelligentie."

Toekomst als trainer

In hetzelfde interview met de BBC sprak Murray over zijn toekomst als trainer. Recentelijk werd de samenwerking tussen hem en collega/vriend Novak Djokovic na een half jaar stopgezet. Het was Murray zijn eerste ervaring als coach, maar het zal vermoedelijk ook niet zijn laatste zijn.

De BBC-verslaggever vroeg of de samenwerking met Djokovic hem de smaak van het coachen heeft gegeven. Murray zei hierop dat hij zo'n zelfde soort klus in de toekomst wel ziet zitten. "Ja, ik denk dat ik het op een gegeven moment weer zou doen. Ik denk niet dat dat meteen zal gebeuren. Ik had niet gepland om zo snel na mijn spelerscarrière te beginnen met coachen, maar het was een mooie en unieke kans om te leren van een van de beste sporters aller tijden."

Daarnaast heeft de Schot absoluut geen spijt van zijn samenwerking met Djokovic, ondanks dat het niet per se erg succesvol was. "We hebben veel mooie momenten samen beleefd buiten de baan. De resultaten waren duidelijk niet zo goed als we hadden gehoopt, maar we hebben het laten gaan. We zien wel wat de toekomst brengt wat betreft een trainerspositie, maar ik denk niet dat ik er op korte termijn naar terugkeer."