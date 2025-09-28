Bjorn Borg is zelf een van de beste tennissers aller tijden, maar hij had ook nog eens de eer om te werken met Rafael Nadal, Novak Djokovic en Roger Federer. De Zweed heeft ook een duidelijk mening wie van die grote drie nou de beste is. Volgens Borg is dat Djokovic.

Borg werd door Sky Sports gevraagd wie van de grote drie hij de beste vindt. Als captain van Team Europe in de Laver Cup, werkte de oud-tennisser met Nadal, Djokovic en Federer. "Ik denk dat, kijkend naar de spelwijze, Djokovic voor mij de beste speler is die ooit tennis gespeeld heeft. Voor mij staan Nadal en Federer gezamenlijk op plek twee. Tussen die twee kan ik niet kiezen", is Borg eerlijk.

Voor Borg speelt het ook absoluut mee dat Djokovic op deze leeftijd nog zijn huidige niveau aan kan tikken. "Het is geweldig hoe hij op zijn 38e nog dit niveau van tennis kan spelen. Ik ben enorm onder de indruk. Ik weet dat hij die 25e Grand Slam nog wil winnen. Ik hoop dat hij zeker nog een jaar doorgaat, in ieder geval de komende toernooien. Met zijn huidige spel kan dat, maar het is wel lastig om Carlos Alcaraz, Jannik Sinner en een aantal andere topspelers te verslaan. Maar hij heeft het in zich."

Bjorn Borg

Borg domineerde als tennisser zelf eind jaren 70 en begin jaren 80 op de Grand Slams. Hij schreef zes keer Roland Garros op zijn naam en vijf keer Wimbledon. Borg stopte op relatief vroege leeftijd en hij onthult waarom. "Ik heb nooit mezelf kunnen zijn. Ik moest vaak eten op mijn hotelkamer laten komen en als ik naar een restaurant ging waren er altijd veel mensen mee. Er stonden standaard 20 of 30 fotografen buiten. Dat wilde ik niet meer."

Kijkend naar het huidige tennis denkt Borg dat hij met het juiste team door die periode heen gekomen was. "Als ik zo veel mensen om me heen had gehad, gedurende die tijd, dan denk ik dat het echt anders was gelopen. Ik had die mensen niet en de juiste begeleiding kan veel impact op je maken. Misschien had ik dan wel doorgegaan met tennissen."