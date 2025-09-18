Oud-toptennisser Björn Borg heeft voor het eerst gedetailleerd uit de doeken gedaan hoe zijn verslavingsverleden hem bijna zijn leven kostte. "CIk was er zo slecht aan toe. Het was verschrikkelijk."

Borg vertelt in gesprek met het AD over zijn verslavingsproblemen, naar aanleiding van zijn boek Hartslag. Daarin wordt het absolute dieptepunt van de tennislegende beschreven: halverwege de jaren '90 kreeg hij in Nederland een hartstilstand.

Dertig jaar lang hield hij de oorzaak verborgen. Nu onthult de 69-jarige meer over het incident. "Nog steeds doet het pijn om erover te praten", zegt hij. Na een demonstratietoernooi besloot hij met vrienden te gaan eten. "Van het een kwam het ander. Er kwamen drugs bij, alcohol, pillen. Na een heel korte nacht liep ik met mijn vader naar het tennispark. Ik zei: ik voel me zo slecht, ik kan niet spelen. Hij antwoordde dat het wel goed zou komen. En toen ging ik neer."

De combinatie van drank en drugs leidde tot de hartstilstand. Borg werd gereanimeerd en ontwaakte uiteindelijk in het ziekenhuis, met zijn vader Rune naast hem. "Ik was er zo slecht aan toe. Het was verschrikkelijk", aldus Borg. "Het ergste was dat mijn vader me in deze toestand zag… Hij was waarschijnlijk kwaad, verdrietig en teleurgesteld."

Veel geheimen

De buitenwereld wist van niks. "Dit is nooit uitgekomen. Zoals veel dingen uit het boek. Ik ben niet iemand die veel praat, ik heb veel geheimen", zegt de 15-voudig grandslamwinnaar. "Ik had ze mee kunnen nemen het graf in. Maar er knaagde iets."Hij begon zich steeds meer af te vragen over de keuzes in zijn leven. Daarom bracht hij het boek uit met zijn levensverhaal, geschreven door zijn vrouw Patricia.

Hij probeerde voor het eerst drugs in de zomer van 1982. "Terwijl het helemaal niet is wie ik ben, drank, drugs, pillen." Toch raakte Borg erin verzeild. In 1989 krijgt zijn ex-vrouw hem niet meer wakker en moet zijn maag worden leeggepompt. In Italië wordt het omschreven als een zelfmoordpoging, zelf noemt hij het gewoon ‘een wilde avond’.

Ziek

In het boek komt ook aan het licht dat Borg de diagnose prostaatkanker heeft gekregen. Begin 2024 werd hij daaraan geoperereerd. Op dit moment gaat het goed met hem. ‘Op dit moment goed", zegt hij. "Maar ik heb nog steeds slapende kankercellen in mijn lichaam. De arts zegt dat ik me jaren goed kan voelen, maar dat kan ook veranderen."

Ondanks dat goede nieuws maakt hij zich zorgen. "Heel eerlijk, het maakt me enorm bang. Ik vind het leven veel te mooi om er afscheid van te nemen. En dat is altijd zo geweest. Daarom heb ik het ook allemaal overleefd."

Tenniscarrière

Borg is een van de bekendste mannelijke tennissers aller tijden. De in Stockholm geboren Borg won maar liefst vijf keer Wimbledon en liefst zesmaal Roland Garros. Zijn grote rivaal in de jaren '70 en '80 was de Amerikaan John McEnroe, met wie Borg veelvuldig grote partijen speelde. De Zweed beëndigde al relatief vroeg zijn tenniscarrière, op 26-jarige leeftijd.