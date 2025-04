Tennislegende Novak Djokovic doet boekje open over enorme zwelling: 'Daar worstelde ik mee'

Novak Djokovic trok vorige maand tijdens zijn verloren finale bij het masterstoernooi in Miami de aandacht met een enorme zwelling rond zijn oog. De Serviër liet zijn fans lange tijd in onzekerheid, maar heeft inmiddels toch duidelijkheid gegeven over wat er met hem aan de hand was.

Djokovic leek in Miami hard op weg naar de honderdste titel uit zijn carrière, maar enkele uren voor de eindstrijd tegen Jakub Mensik waren er ineens grote zorgen rond de Serviër. De 24-voudig grandslamwinnaar verscheen bij het inslaan namelijk met een enorme zwelling rond zijn rechteroog en dus was het de grote vraag of hij de eindstrijd überhaupt zou gaan spelen.

Grote zorgen om Novak Djokovic: toptennisser verschijnt met enorme zwelling op de baan in historische finale Novak Djokovic had in finale van het masterstoernooi van Miami voor een historische mijlpaal kunnen zorgen, maar de Serviër liet de tennisfans enkele uren voor die partij flink schrikken. De tennislegende verscheen vlak voor de eindstrijd ineens met een enorme zwelling op de baan.

De Serviër stapte de baan op, maar dat werd niet bepaald een succes. De 18-jarige Mensik was in twee tiebreaks te sterk en het Tsjechische toptalent pakte daarmee de eerste titel uit zijn carrière, terwijl Djokovic door de nederlaag nog altijd droog staat in 2025.

Ooginfectie

Djokovic wilde na afloop van die partij niets zeggen over wat hij mankeerde, omdat hij geen excuses wilde gebruiken voor de verloren partij. De Servische legende deed zondag eindelijk een boekje open over wat er precies aan de hand was toen hij aanschoof bij een persconferentie in aanloop naar het masterstoernooi in Monte Carlo.

Novak Djokovic jaagt zonder zijn coach op historische titel: 'Ik heb geen idee waar hij is' Novak Djokovic greep vorige week nog naast de honderdste titel uit zijn carrière in Miami, maar krijgt al snel weer een nieuwe kans. De Serviër doet komende week namelijk mee aan het graveltoernooi van Monte Carlo. Djokovic deed in aanloop naar dat evenement een opvallende uitspraak toen het over zijn coach Andy Murray ging.

De Serviër had last van een ooginfectie en het was dan ook niet vanzelfsprekend dat hij in het prinsendom van de partij zou zijn: "Dat was twijfelachtig. Deels door de ooginfectie, maar ook door een virale infectie waar ik deze week last van had. Het gaat nu oké, maar niet ideaal."

De infectie was tijdens de finale goed te zien, maar Djokovic had er al eerder last van: "Het begon op de dag van de halve finales, dus ik worstelde ermee tijdens de finale. Maar het wordt nu minder. Ik ga nog naar de dokter, maar het zou allemaal goed moeten zijn voor de eerste partij hier."

Toptennisser Novak Djokovic is een 'haai': 'Ze ruiken bloed en dan ben je gezien' Tennisser Novak Djokovic is 'de beste tennisser aller tijden'. Dat komt volgens zijn voormalig coach Goran Ivanisevic door zijn trucjes en rituelen. 'Hij verslindt je als een haai.'

Voordeel voor Djokovic

De tweevoudig winnaar van het toernooi is als derde geplaatst in Monte Carlo en heeft daardoor het voordeel dat hij de eerste ronde mag overslaan. Djokovic hoeft daardoor pas dinsdag of woensdag voor het eerst in actie te komen. De Serviër speelt in de tweede ronde tegen de winnaar van de partij tussen Stan Wawrinka en Alejandro Tabilo.