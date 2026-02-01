Novak Djokovic maakte diepe indruk op de Australian Open door op 38-jarige leeftijd titelverdediger Jannik Sinner uit te schakelen. Na een slopende vijfsetter plaatste de Serviër zich voor de finale, waarin hij het opneemt tegen Carlos Alcaraz. Die prestatie bleef ook buiten de baan niet onopgemerkt: vlak voor de eindstrijd werd Djokovic geraakt door een persoonlijke boodschap van zijn vrouw Jelena.

De finale in Melbourne staat van historie. Djokovic jaagt op zijn elfde titel op de Australian Open en zijn 25e Grand Slam-trofee in totaal. Voor Alcaraz geldt op zijn beurt dat bij een overwinning zijn 'Career Grand Slam' completeert. In dat geval is de Spanjaard met zijn tweeëntwintig jaar de jongste speler ooit die alle Grand Slams heeft gewonnen.

Emotionele boodschap

In aanloop naar die beladen eindstrijd kreeg het sportieve verhaal ook een persoonlijk randje. Djokovic deelde op sociale media een emotionele boodschap van zijn vrouw Jelena, die hem vlak voor de finale een hart onder de riem stak. De tennislegende voegde zelf geen woorden toe, maar liet de tekst voor zich spreken.

Jelena plaatste bij een liefdevolle foto van de twee een uitgebreide boodschap. "Deze man… is zoveel meer. Hij heeft me liefde, passie en plezier gebracht, en de intensiteit van het delen van het leven met iemand die nooit stopt met zijn grenzen te verleggen. Vanavond kan het slapeloos zijn. Morgen stapt hij weer een finale in", schreef ze, waarmee ze haar man nog maar eens succes wenste.

Novak Djokovic blijft verbazen

De steun van Jelena komt op een moment waarop Djokovic opnieuw vriend en vijand heeft verbaasd. Weinig kenners hadden vooraf verwacht dat de 38-jarige Serviër nog in staat zou zijn om titelverdediger Sinner uit te schakelen. Djokovic deed het toch, ondanks het feit dat hij de vijf eerdere ontmoetingen met de Italiaan had verloren.

De weg naar de finale verliep bovendien niet zonder fortuin. In eerdere rondes profiteerde Djokovic van het uitvallen van Jakub Mensik en Lorenzo Musetti, maar tegen Sinner liet hij zien dat zijn plaats in de finale allesbehalve cadeau heeft gekregen.

Dat Djokovic op deze leeftijd nog altijd meedoet om de grootste prijzen, schrijft hij zelf mede toe aan zijn omgeving. Eerder omschreef hij Jelena al als zijn 'rots in de branding' en benadrukte hij hoe belangrijk haar steun is, zowel privé als professioneel.

