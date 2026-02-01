De winnaar van het mannentoernooi op de Australian Open is bekend. Carlos Alcaraz versloeg in de finale Novak Djokovic na een meeslepende strijd in vier sets. Dat levert de Spanjaard niet alleen zijn eerste titel in Melbourne op, maar ook een enorme financiële beloning. De prijzenpot op het Australian Open is namelijk flink opgehoogd.

De Australian Open behoort al jaren tot de meest lucratieve toernooien op de kalender en ook dit jaar zijn de bedragen opnieuw omhooggegaan. Zowel bij de mannen als bij de vrouwen wordt hetzelfde prijzengeld uitgekeerd, waardoor succes in Melbourne sportief én financieel zwaar weegt.

Flinke stijging in prijzenpot

Voor de winnaars van het enkelspel ligt een bedrag van maar liefst 4.150.000 Australische dollar klaar, omgerekend zo’n 2,4 miljoen euro. Daarmee behoort de Australian Open opnieuw tot de absolute top als het gaat om prijzengeld op de tenniskalender.

Bij de mannen is dat megabedrag voor Alcaraz, die dankzij zijn eerste titel in Melbourne de jongste ooit is die alle Grand Slams heeft gewonnen. Bij de vrouwen mag Elena Rybakina hetzelfde bedrag bijschrijven na haar eindzege. De Australian Open keert sinds enkele jaren exact hetzelfde prijzengeld uit aan mannen en vrouwen.

Fijne troostprijs

Ook de verliezend finalisten hoeven zich financieel niet te beklagen. Zowel Novak Djokovic bij de mannen als Aryna Sabalenka bij de vrouwen ontvangt 2.150.000 Australische dollar, omgerekend ongeveer 1,2 miljoen euro, voor het bereiken van de finale.

Prijzengeld Australian Open 2026 per ronde

Winnaar 4,15 miljoen Australische dollars (2,4 miljoen euro) Finalist 2,15 miljoen Australische dollars (1,2 miljoen euro) Halve finale 1,25 miljoen Australische dollars (734.335 euro) Kwartfinale 750.000 Australische dollars (440.601 euro) Vierde ronde 480.000 Australische dollars (281.984 euro) Derde ronde 327.750 Australische dollars (192.542 euro) Tweede ronde 225.000 Australische dollars (132.180 euro) Eerste ronde 150.000 Australische dollars (88.120 euro)

Summer of Tennis

Dat de deelnemers aan de Australian Open dit jaar meer prijzengeld dan ooit ontvangen, heeft te maken met een investering van Tennis Australia van liefst 135 miljoen Australische dollars. De organisatie noemt deze investering de Summer of Tennis en heeft als doel een duurzame carrière mogelijk te maken voor zowel grote als kleine namen binnen de tennissport. De deelnemers profiteren daardoor van betere reisvergoedingen, uitgebreidere begeleiding en verbeterde welzijnsprogramma’s.

