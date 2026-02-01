Terwijl Novak Djokovic zich opmaakt voor de finale van de Australian Open tegen Carlos Alcaraz, speelt er naast de baan een ander verhaal. Het gedrag van de Serviër tijdens het toernooi zorgt voor discussie en leidt zelfs tot een oproep om excuses te maken, afkomstig van een bekend gezicht op de tennisbaan.

Die oproep komt van Nick Kyrgios, die zich na de halve finale van Djokovic uitsprak op sociale media. De omstreden Australiër reageerde op de overwinning van de Serviër op Jannik Sinner, waarmee Djokovic zich plaatste voor de finale in Melbourne en voor het eerst in drie jaar weer van de Italiaan won.

'Respectloze' persconferentie

De aanleiding voor de discussie ligt bij een eerdere persconferentie tijdens het toernooi, na de kwartfinale tegen Lorenzo Musetti, die vanwege een blessure moest opgeven. Daar botste Djokovic met een journalist die zich afvroeg hoe het voor hem voelde om achter jongere toppers als Carlos Alcaraz en Jannik Sinner aan te jagen, terwijl hij in het begin van zijn loopbaan ook al achter Roger Federer en Rafael Nadal aan moest.

De vraag viel slecht bij de 38-jarige Serviër slecht, die het 'respectloos' noemde, omdat de vragensteller er niet bij zei dat Djokovic tussen die twee periodes in talloze toernooien won en de nummer één van de wereld was.

Nick Kyrgios

In de halve finale verraste Djokovic vervolgens vriend en vijand door Sinner te verslaan en na afloop bedankte hij zijn critici voor de motivatie die ze hem gaven in aanloop naar zijn wedstrijd. Na die overwinning liet ook Kyrgios, altijd goed voor een relletje, van zich horen. Op Instagram deelde de Australiër een foto van Djokovic waarop de Serviër zijn zege vierde. Bij het beeld plaatste hij in hoofdletters de boodschap: "Je excuses zouden net zo luid moeten zijn als je gebrek aan respect was."

De boodschap van Kyrgios was vermoedelijk bedoeld voor de verslaggever die vergat te benadrukken dat Djokovic een bijzonder succesvolle loopbaan heeft.

Waar Kyrgios jarenlang bekendstond als uitgesproken criticus van Djokovic, veranderde de verhouding tussen beiden tijdens de coronaperiode. Kyrgios verdedigde Djokovic in 2022 openlijk toen de Serviër Australië moest verlaten vanwege zijn vaccinatiestatus en sprak sindsdien vaker zijn waardering uit. Later dat jaar stonden de twee zelfs tegenover elkaar in de finale van Wimbledon, die Djokovic in vier sets won.

Historische finale

Ondanks alle randzaken ligt de focus voor Djokovic nu volledig op wat er zondag op het spel staat. In Melbourne kan hij zijn elfde Australian Open-titel veroveren en zijn totaal op 25 Grand Slam-zeges brengen. Tegenstander Alcaraz aast op zijn beurt op zijn eigen geschiedenis, door als winnaar de jongste tennisser te zijn in de geschiedenis die alle Grand Slam heeft gewonnen.

