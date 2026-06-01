Roland Garros was jarenlang het meest voorspelbare grandslamtoernooi bij de mannen en dat had vooral te maken met Rafael Nadal, die liefst veertien keer de titel pakte in Parijs. Dit jaar is echter alles anders. Al na drie rondes was duidelijk dat er een nieuwe kampioen zou gaan komen en het is met name de jeugd die toeslaat tijdens een chaotische editie.

In aanloop naar Roland Garros bestond er eigenlijk geen enkele twijfel over wie er de titel zou gaan pakken. Titelhouder Carlos Alcaraz was immers geblesseerd en bij zijn afwezigheid stond er de afgelopen tijd geen maat op Jannik Sinner. De Italiaan was de gedoodverfde favoriet in wat een voorspelbaar mannentoernooi zou gaan worden, maar het liep allemaal anders.

Sinner was niet opgewassen tegen de warmte in Parijs en vloog er in de tweede ronde verrassend uit. Toen Novak Djokovic een dag later ten onder ging tegen de 19-jarige Joao Fonseca was het meteen duidelijk dat er een nieuwe grandslamwinnnaar zou gaan komen. Alexander Zverev is de nieuwe topfavoriet en hij plaatste zich door een zege op Jesper de Jong wel voor de kwartfinales. Daar krijgt hij gezelschap van flink wat jonkies.

Jeugd slaat toe in Parijs

De onderste helft van het speelschema is buiten Zverev volledig overgenomen door grote talenten. Op zondag wisten zich naast de 29-jarige Duitser namelijk drie andere spelers te plaatsen voor de kwartfinales en zij zijn allemaal niet ouder dan twintig. Het is voor het eerst in deze eeuw dat zoveel jonge spelers zich onder de laatste acht hebben geschaard bij de mannen.

Zverev moet het hierna opnemen tegen de Spaanse sensatie Rafael Jodar (19). De andere kwartfinale in de onderste helft van het schema is helemaal een duel tussen de jonkies. Fonseca (19) gaf zijn stunt tegen Djokovic een goed vervolg door ook tweevoudig finalist Casper Ruud uit te schakelen en treft bij de laatste acht Jakub Mensik (20).

Primeur voor trio toptalenten

Waar Zverev zich voor de zeventiende keer in de kwartfinales van een grandslamtoernooi, waarvan voor de achtste keer in Parijs, mag melden, beleven Jodar, Fonseca en Mensik allemaal een primeur. Zij wisten nooit eerder de kwartfinales te bereiken. De Tsjech Mensik won vorig jaar wel al het masterstoernooi van Miami door Djokovic in de finale te verslaan. Hij lijkt dus van de drie het meeste ervaring te hebben met het spelen van grote duels.

Hoewel de drie jongelingen pas voor het eerst een kwartfinale gaan spelen, hebben ze op één vlak geen achterstand op Zverev. De Duitser heeft namelijk ook nog nooit een grandslamtitel gewonnen. Wel verloor hij al drie finales en door het ontbreken van Alcaraz, Sinner en Djokovic heeft hij nu de unieke kans om een einde te maken aan de droogte.

Ook grote verrassingen aan andere kant

Op maandag worden ook de andere vier kwartfinalisten bekend, want dan moet de bovenste helft van het speelschema aan de bak. Het is na de uitschakeling van Sinner duidelijk dat er daar een verrassende finalist gaat komen, al zitten er geen jonkies zoals Jodar, Fonseca en Mensik meer aan die kant. De als vierde geplaatste Felix Auger-Aliassime is de grote favoriet voor de finale, maar hij haalde nooit eerder een eindstrijd op een grandslamtoernooi.

De 30-jarige Matteo Berrettini is aan die kant de enige tennisser die dat wel ooit voor elkaar kreeg. Dat was echter wel vijf jaar geleden op Wimbledon en sindsdien is hij door blessureleed ver weggezakt. Berrettini is overigens ook de oudste speler die nog in het toernooi zit.

Volg via onze tennispagina het laatste nieuws over Roland Garros, lees meer over het veelbesproken prijzengeld, raadpleeg de tv-gids en bekijk het programma en de uitslagen van het tweede grandslamtoernooi van het jaar.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover