Oud-toptennisser Rafael Nadal werd donderdag opgeschrikt door tragisch nieuws. Een icoon waar hij nauw mee samenwerkte is namelijk overleden. "Ik ben trots om daar onderdeel van te zijn geweest."

Nadal is 'diep bedroefd' door het overlijden van modeontwerper Giorgio Armani op 91-jarige leeftijd. Zijn dood werd donderdag bekendgemaakt door het gelijknamige modehuis. De Italiaan was 'onuitputbaar tot het einde, werkte en gaf hij zichzelf altijd voor het bedrijf', aldus het merk op Instagram.

Het bericht kwam hard aan bij de 39-jarige Nadal. "Een waar icoon in de modewereld", aldus de 22-voudig grandslamwinnaar. "Ik ben trots dat ik onderdeel heb uitgemaakt van zijn campagnes en zijn familie heb ontmoet. Mijn concoleances aan al zijn dierbaren."

Nadal was in 2011 het gezicht van de herfst/winter-campagne van Emperio Armani. Hij poseerde in kleding en ondergoed van het merk.

Saddened 😔 to hear about the passing of Giorgio Armani, a true icon in the world of fashion. I feel very proud to have been part of one of his campaigns and to have met his family.



My condolences to all his loved ones. pic.twitter.com/zy9gUwwsHh — Rafa Nadal (@RafaelNadal) September 4, 2025

Sinds 2022 is Giorgio Armani ook de hoofdsponsor van het grastoernooi in Hurlingham, dat een week voor Wimbledon plaatsvindt in Londen. Dat heet sindsdien de Giorgio Armani Tennis Classic.

Giorgio Armani

"Il signor", zoals Armani ook wel genoemd werd, werd bekend door zijn elegante stijl. Hij stond in de late jaren 70 en jaren 80 aan de wieg van wat Made in Italy kwam te heten en maakte mede van Milaan de modestad die het nu is.

De in 1934 geboren Italiaan werkte aanvankelijk enkele jaren als inkoper voor een warenhuis in Milaan, waarna hij zijn carrière als modeontwerper begon. Met hulp van zijn vriend en compagnon Sergio Galeotti richtte hij in 1975 het merk Armani op.

Doodsoorzaak onbekend

De doodsoorzaak is onbekend, maar er bestonden al langer zorgen over Armani's gezondheid. Zo kon hij in juni en juli voor het eerst geen belangrijke modeshows in Parijs en Milaan bijwonen. Op zijn laatste verjaardag, op 11 juli, bedankte hij voor de beterschapswensen die hij had gekregen en sprak hij de intentie uit spoedig weer aan het werk te gaan. "See you in september", zei hij.

De begrafenis vindt op zijn eigen verzoek plaats in besloten kring. Belangstellenden kunnen dit weekend wel afscheid van hem nemen in het Armani-theater in Milaan.