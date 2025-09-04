Er lijkt zeer triest nieuws aan te komen over de Zweedse tennislegende Björn Borg. Een van de beste mannelijke tennissers aller tijden is inmidels 69 jaar oud en met zijn gezondheid gaat het bergafwaarts. Volgens Zweedse en Italiaanse media heeft het tennisicoon kanker.

Borg zou dat binnenkort onthullen in zijn eigen autobiografie Heartbeat, die op 18 september te koop is en ook in Nederland verschijnt. Hoewel het tennisicoon en de uitgever het nieuws zelf nog niet bevestigd heeft, schrijven verschillende media uit onder meer Zweden en Italië dat het verdrietige nieuws in het boek te lezen valt.

Opvallend is dat er de voorbije periode geen boeken naar recensenten zijn gestuurd. De oud-tennisser zou naar verluidt binnenkort enkele korte interviews geven ter promotie van het boek, dat is geschreven door Borgs vrouw Patricia.

Successen op Wimbledon en Roland Garros

Borg is een van de bekendste mannelijke tennissers aller tijden. De in Stockholm geboren Borg won maar liefst vijf keer Wimbledon en liefst zesmaal Roland Garros. Zijn grote rivaal in de jaren '70 en '80 was de Amerikaan John McEnroe, met wie Borg veelvuldig grote partijen speelde.

De Zweed beëndigde al relatief vroeg zijn tenniscarrière. Op zijn 26ste vond de elfvoudig grandslamwinnaar het wel welletjes. Omdat hij in die korte periode enorm succesvol was, is het nieuws over zijn ziekte groot nieuws. Onder meer het Franse L'Équipe, en Engelse kranten als The Mirror en The Daily Mail staan stil bij de vervelende mededeling.

Nog veel in de publiciteit

Om welke exacte vorm van kanker het gaat, is nog niet bekend. Borg verschijnt nog veelvuldig in de publiciteit. Tijdens Wimbledon zat hij deze zomer nog op de tribunes. Vorig jaar was hij nog coach bij de Laver Cup, een tennistoernooi tussen de grootste tennissers uit Europa en uit de rest van de wereld. Borgs zoon Leo is ook een proftennisser. Hij staat momenteel 482ste op de wereldranglijst.

